Martin Utschneider von Donner & Reuschel erklärt in der Chartanalyse auf w:o TV, warum der DAX so robust ist, ob Gold schon einen Boden ausgebildet hat und was Staatsanleihen mit dem Bitcoin zu tun haben.

Der DAX wirft zum Wochenschluss nochmal den Turbo an und erobert die Marke von 15.500 Punkten zurück. Trotz der Volatilität der vergangenen Wochen halte sich der deutsche Leitindex überraschend robust, meint auch Martin Utschneider, Leiter Technische Analyse bei Donner & Reuschel.

In der Chartanalyse erklärt er, auf welche Kursmarken es im DAX jetzt ankommt. Außerdem: Warum ihn die zehnjährigen Bundesanleihen fast schon an den Bitcoin erinnern. Warum bei Gold langsam ein Boden ausgebildet sein könnte und an welchem Widerstand der Bitcoin aktuell festhängt.

Moderation: Cornelia Eidloth, Text: Julian Schick, wallstreet:online Zentralredaktion