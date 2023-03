© Foto: Seth Wenig/AP/dpa - dpa-Bildfunk



Goldman Sachs hat acht angeschlagene Aktien ausfindig gemacht, die das Potenzial haben neu durchzustarten und den Markt zu schlagen.

Die Investmentbank Goldman Sachs merkt an, dass Aktien, die es in einer Phase der Markterholung schaffen, profitabel zu werden, in der Regel später den Gesamtmarkt schlagen. Dabei bezieht sich die US-Bank auf den Nettogewinn, den Gewinn pro Aktie oder den freien Cashflow (FCF).

Demnach gebe es aktuell bereits europäische Unternehmen, die auf dem besten Weg sind, das zu beweisen. Folgende drei Titel bewertet Goldman Sachs mit "Buy": das staatliche finnische Energieunternehmen Fortum, den paneuropäischen Kleinanzeigenbetreiber Adevinta und das Schweizer Solarunternehmen Meyer Burger. Alle drei konnten in den vergangenen zwei Jahren keine Gewinne einfahren. Doch geht es nach den Goldmännern, könnten sie dieses Jahr zurück in die Gewinnzone kehren.

Goldman Sachs hat fünf weitere Aktien mit "Buy" bewertet, deren FCF-Margen in den vergangenen zwei Jahren negativ waren. Die Analysten glauben bei diesen Aktien an positive Werte in den Jahren 2023/24. Dazu zählen die Chemieunternehmen Lanxess und Clariant, das Schweizer Pharmaunternehmen Lonza, der französische Energieversorger Engie und der in den USA notierte Schweizer Bekleidungseinzelhändler On Holding.

Allerdings ist sich die Bank nicht sicher, ob "die Talsohle des Marktes hinter uns liegt". Es gebe jedoch Anzeichen dafür, dass dieser Trend bereits gehandelt wird, zitiert CNBC die Goldman-Analystin Jessica Binder Graham.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreet:online Zentralredaktion