Ein neues Easter-Egg auf Google feiert den Start der dritten Staffel von "The Mandalorian". Hier besucht euch der kleine "Baby Yoda" aka Grogu und nimmt die Suchergebnisse auseinander. Zum Start der neuen Staffel "The Mandalorian" hat sich Google ein neues Easter-Egg für die Suche einfallen lassen. Sucht ihr nach den Begriffen "The Mandalorian", "Mandalorian" oder "Grogu", erscheint der kleine, als Baby Yoda bekannt gewordene Gefährte des titelgebenden Mandalorianers in der unteren rechten Ecke der Suchergebnisse, um diese ...

