Diese Woche haben Inflationsdaten und Bilanzen den Aktienmarkt hierzulande bewegt. Obwohl die Verbraucherpreise aus Deutschland den DAX am Mittwoch belasteten, stieg das Börsenbarometer in Folge auf die Teuerungsrate aus der EU. Während die Commerzbank am Montag den DAX-Aufstieg feierte, verschlechterte sich die Stimmung bei Bayer und Covestro. Der zurückhaltende Ausblick der Konzerne verschreckte die Anleger. Welche Jahresergebnisse in der kommenden Woche spannend werden und welche Konjunkturdaten der Markt im Fokus hat, erfahren Sie in "Die Woche".