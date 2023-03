Burkhalter Holding AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

Burkhalter Gruppe gibt erfolgreichen Abschluss der Kapitalerhöhung bekannt



03.03.2023 / 17:40 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Im Rahmen des Erwerbs aller Aktien der LKE Haustechnik AG mit Sitz in Landquart (GR) vom 10. Januar 2023 und der Strässle Installationen AG mit Sitz in Amriswil (TG) vom 12. Januar 2023 hatte sich die Burkhalter Gruppe verpflichtet, einen Teil des Kaufpreises in kotierten Namenaktien der Burkhalter Holding AG zu bezahlen. Die Burkhalter Holding AG hat inzwischen die entsprechende Kapitalerhöhung durch Ausgabe von insgesamt 62'732 neuen Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 0.04 aus dem genehmigten Kapital erfolgreich abgeschlossen. Das Aktienkapital der Gesellschaft beläuft sich somit neu auf CHF 417'026.96, eingeteilt in 10'425'674 Namenaktien mit Nennwert von je CHF 0.04. Der erste Handelstag der neuen Aktien an der SIX Swiss Exchange AG ist am 6. März 2023. Medienmitteilung als PDF hier herunterladen Kontakt:

Burkhalter Holding AG

Elisabeth Dorigatti, Verantwortliche Unternehmenskommunikation, Nachhaltigkeit und Investor Relations

+41 44 439 36 33

e.dorigatti@burkhalter.ch www.burkhalter.ch

Ende der Adhoc-Mitteilung