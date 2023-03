Vaduz (ots) -



Die Regierung hat in ihrer letzten Sitzung den Bericht und Antrag betreffend die Genehmigung eines Verpflichtungskredits in Höhe von 1.47 Mio. Franken für die Beteiligung an den Investitionen von "RhySearch" verabschiedet.



Das Forschungs- und Innovationszentrum Rheintal "RhySearch" ist seit April 2013 operativ tätig und leistet einen wesentlichen Beitrag zur Absicherung der industriellen Zukunft in Liechtenstein und der gesamten Region. Träger von RhySearch sind der Kanton St. Gallen und das Land Liechtenstein. Um in einer nächsten Entwicklungsphase die strategischen Ziele erreichen zu können, bewirbt sich RhySearch beim schweizerischen Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation (SBFI) um die Anerkennung als Technologiekompetenzzentrum von nationaler Bedeutung und damit verbunden um Bundesgelder von 12. Mio. Franken für die Jahre 2025 bis 2028. Die Regierung des Kantons St. Gallen hat mit einem Empfehlungsschreiben an das SBFI bereits ihre Unterstützung des Vorhabens signalisiert und Investitionsbeiträge von 2.93 Mio. Franken vorgesehen. Analog dazu beantragt die Regierung beim Landtag einen Beitrag von 1.47 Mio. Franken.



Pressekontakt:



Ministerium für Inneres, Wirtschaft und Umwelt

Katja Gey, Amtsleiterin Amt für Volkswirtschaft

T +423 2366880

E-Mail: katja.gey@llv.li



Original-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100903821

Kostenloser Report: Das sind die neuen Megatrends Gibt es heute überhaupt noch richtige Megatrends? Ja! Welche das sind, warum sich ein Investment lohnen könnte und was Anleger dabei beachten sollen, das alles erfahren Sie im neuen Report von Dr. Dennis Riedl. Als besonderes Extra stellt der Trendfolge-Experte einen vielversprechenden Geheimtipp vor. Das sollten Sie sich unbedingt anschauen! Hier klicken