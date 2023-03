Fondsmanagerin Gabriele Hartmann von Perspektive Asset Management findet, dass sich die Aktienmärkte angesichts der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen überraschend robust halten. Ein Grund für die Rallye bei europäischen Werten seit dem Spätherbst könnte der milde Winter sein, so Hartmann. Hinzu komme: In Europa finden sich mehr als in den USA noch günstig bewertete Unternehmen. Der positive Trend könne auch noch eine Weile lang anhalten. Zumindest so lange die Konjunktur stark bleibe. Als besonders spannende Aktie sieht sie momentan die Papiere des französischen Beauty-Konzerns L'Occitane. Die Gründe erklärt sie im Interview. Außerdem stellt Hartmann im Gespräch mit Martin Kerscher noch einen echten Nischen-Hit aus Übersee vor. Nicht verpassen und jetzt einschalten!