Die Unternehmensfunktionen dieser Plattform ermöglichen die Erfassung aller Fachbeiratsdatensätze aus mehreren Aktivitäten, Ländern und Interessenvertretergruppen, was dazu beiträgt, neue Erkenntnisse effizienter und effektiver zu ermitteln und zu nutzen.

Die auf den medizinischen Bereich abgestimmten KI-Funktionen von Virtual Science liefern qualitative und quantitative verwertbare Erkenntnisse und Analysen in Bezug auf interaktive Aktivitäten von Fachbeiräten.

Die KI-Anwendung macht das kostspielige und zeitaufwändige Schreiben von medizinischen Berichten überflüssig.

Diese Plattform ist unternehmensspezifisch skalierbar und wurde entwickelt, um globale und lokale Teams zu unterstützen. Sie stellt sicher, dass Tausende von Kollegen in verschiedenen Unternehmen schnell Wissen austauschen und Maßnahmen ergreifen können, um Patienten schneller behandeln zu können.

LONDON, March 03, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Virtual Science mit Hauptsitz in London und Niederlassungen in Europa und Nordamerika entwickelt hochmoderne Software as a Service (SaaS) für die Bereiche Biowissenschaften und Gesundheitswesen.

Tom Hughes, CEO von Virtual Science, beschreibt die Auswirkungen, die die KI-Plattform bereits generiert:

"Wir haben einen revolutionären Ansatz für Fachbeiratsprozesse entwickelt, um Unternehmen zu helfen, schneller und in größerem Umfang Entscheidungen zu treffen, die ihre Behandlungen zu den Patienten bringen, die diese benötigen. Dieser Prozess kann kontinuierlich ablaufen, und unsere auf den medizinischen Bereich abgestimmte KI-Plattform ersetzt die Abhängigkeit von komplexen medizinischen Texten, um einen Fachbeiratsbericht zu erstellen."

"Dies ist eine sehr aufregende Zeit für Virtual Science, da wir mit weltweit führenden Pharmaunternehmen zusammenarbeiten. Leitende Führungskräfte sehen in diesem Ansatz eine intelligente Möglichkeit, die Entscheidungsfindung im Unternehmen zu beschleunigen und dem Wettbewerb einen Schritt voraus zu sein."

Chih Han Chen, Chief Technology Officer von Virtual Science und langjähriger Experte auf dem Gebiet der KI, fügte hinzu:

"Wir haben unsere KI-Plattform medizinisch trainiert, um die Interaktionen zwischen den Akteuren im Gesundheitswesen umfassend zu erfassen und zu analysieren. Es ist das erste Mal, dass diese Technologie im Rahmen eines wissenschaftlichen Fachbeirats eingesetzt wird, was zu einer intelligenteren und schnelleren unternehmensweiten Entscheidungsfindung führt."

Das Sammeln von Erkenntnissen der Interessenvertreter im Gesundheitswesen ist oft zeitaufwändig und erfordert viele Überlegungen und Konsultationen. Virtual Science arbeitet jedoch daran, den Kunden in diesem Sektor zu helfen, den Prozess zu verbessern und einen nahtloseren und schnelleren Ablauf zu gewährleisten, ohne die Qualität der Entscheidung oder des Ergebnisses zu beeinträchtigen.

Diese Lösungen ermöglichen es Teams im Bereich der Biowissenschaften, in einer virtuellen Umgebung mit medizinischen Fachkräften, Patienten und Entscheidungsträgern zu interagieren und so die strategische Entscheidungsfindung zu verbessern.

