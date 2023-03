The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 03.03.2023

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 03.03.2023



ISIN Name

CA00444G4051 ACERUS PHARMACEUTICALS

CA0976922066 BOLT METALS

CA35805P1071 FRESHII INC A O.N.

CA5362501036 LION ROCK RESOURCES A

CA98980P1027 ZOGLOS INCREDIBLE FOOD

GB0007990962 SHAFTESBURY PLC LS-,25

KYG3167F1028 EUROP.BIOT.ACQ.A DL-,0001

US16941T1043 CHINA PHARMA HLDGS DL-001

US38141GXZ26 GOLDM.S.GRP 21/24 FLR

US83587F2020 SORRENTO THER.NEW DL-0001

US91822M1062 VEON LTD ADR 1

