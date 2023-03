HÖREN: https://audio-cd.at/page/podcast/4012/ Michael Fiala ist Gründer von 90minuten.at und sportsbusiness.at sowie Initiator einer Petition zur Rettung von ORF Sport Plus. Wir sprechen über die Liebe zum investigativen Sportjournalismus, die Lust am Gründen, die Freude an der Symbiose Sport & Wirtschaft sowie auch Facetten bei Medianet, Color of Sports sowie Horizont. Weiters: Wie das Ökosystem sportsbusiness.at incl. Breakfast Clubs (aktuell mit Robert Almer, der über mehr als 6x 90minuten.at Torsperre referierte) funktioniert, wo aktuell die Wunden des Österreichischen Fussballs sind und warum ORF Sport Plus für viele Verbände überlebenswichtig ist.- https://www.90minuten.at/de/- https://www.sportsbusiness.at- Petition "Retten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...