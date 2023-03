AMCS, der weltweit führende Anbieter integrierter Software- und Fahrzeugtechnologien für die Umwelt-, Recycling- und Ressourcenbranche, gab heute die weltweite Freigabe der AMCS Platform Spring 2023 Version bekannt die erste Produktfreigabe in diesem Jahr.

Diese Produktfreigabe basiert auf der starken Recyclinggrundlage der AMCS Platform und wurde entwickelt, um das herausfordernde Geschäftsumfeld anzugehen, das durch Inflationsdruck, anfällige Lieferketten und volatile Rohstoffpreise gekennzeichnet ist. Zu den Schlüsselmerkmalen der Spring Freigabe gehören:

Eine neue Warenvermittlungslösung bietet die vollständige Automatisierung zur Verwaltung der Handelsoperationen, Logistik und finanziellen Dimensionen dieses Geschäftsmodells. Darüber hinaus trägt sie zur Kontrolle und Sichtbarkeit bei, um ein profitables und effizientes Maklerhandelsgeschäft noch steigern zu können, wobei es die durchgehenden Recyclingprozessabläufe der Plattform nutzt.

bietet die vollständige Automatisierung zur Verwaltung der Handelsoperationen, Logistik und finanziellen Dimensionen dieses Geschäftsmodells. Darüber hinaus trägt sie zur Kontrolle und Sichtbarkeit bei, um ein profitables und effizientes Maklerhandelsgeschäft noch steigern zu können, wobei es die durchgehenden Recyclingprozessabläufe der Plattform nutzt. Ein aktualisiertes Recycling Operations Dashboard liefert handlungsorientierte und Echtzeit-Erkenntnisse über die Recyclingverfahren, um Möglichkeiten zur Steigerung der Kosteneffizienzen und Gewinnmargen zu identifizieren.

liefert handlungsorientierte und Echtzeit-Erkenntnisse über die Recyclingverfahren, um Möglichkeiten zur Steigerung der Kosteneffizienzen und Gewinnmargen zu identifizieren. Einführung der AMCS Field Services, einer SaaS-Lösung, die entwickelt wurde, um das Anlagevermögen zu verwalten und einen fachlichen Kundendienst in Europa, Australien und Neuseeland zur Verfügung zu stellen. AMCS Field Services hat sich bereits in Nordamerika bewährt und ist hochgradig konfigurierbar, d.h. es kann gestaltet werden, um den Anforderungen der Betreiber gerecht zu werden, die einen fachlichen Kundendienst bieten, der hinreichende Qualifikationen sowie Sicherheits- und Umweltmanagement erfordert.

"Wir sind hocherfreut, unser neues Commodity Brokerage and Recycling Operations Dashboard im Rahmen der AMCS Platform Spring '23 Freigabe einführen zu können. Diese Investition wird zu einer größeren Handelseffizienz beitragen und nützliche Einsichten für unsere Recycling-Kunden vermitteln", so Elaine Treacy, Global Product Director bei AMCS." Wir führen auch unsere umfassende AMCS Field Services Lösung in neuen Märkten ein, um die Betreiber in die Lage zu versetzen, ihr Anlagevermögen zu verwalten und einen fachlichen Kundendienst zur Verfügung zu stellen. Unsere anhaltende Transformation unserer Kundenerfahrungen durch eine verbesserte Automatisierung wird mithilfe von Innovationen im Finanzbereich, in der Logistik und im Selbstbedienungsbereich verwirklicht

Die Freigabe bietet darüber hinaus verbesserte Preisoptionen im Rahmen der AMCS Platform, neue laufende Gebühren und die Preisnachlässe wurden ausgearbeitet, um die Umsätze zu steigern, die Verwaltungskosten zu reduzieren und eine Kundenabwanderung durch den kontrollierten Einsatz von Anreizen zu verhindern. Eine verbesserte Agilität der Automatisierung, ein höherer Automatisierungsgrad der Rechnungstellung, verbesserte unbeaufsichtigte Skalierungsoperationen, ausnahmebasierte Routenbestätigung plus ausgeweitete Selbstbedienungsfunktionen bieten einen Mehrwert an Funktionalität.

Weitere Informationen über die Freigabe der AMCS Platform Spring '23 Version finden Sie unter www.amcsgroup.com

Über AMCS Group

AMCS, mit Niederlassungen in Europa, Nordamerika und Australien ist ein weltweit führender Anbieter für die Umwelt-, Recycling- und Ressourcenindustrie. AMCS unterstützt über 4.000 Kunden weltweit bei der Senkung der Betriebskosten, Steigerung der Anlagennutzung, Optimierung der Margen, Förderung der Nachhaltigkeit und Verbesserung des Kundenservice. Die Unternehmenssoftware und die SaaS-Lösungen des Unternehmens bringen digitale Innovation in die sich entwickelnde Kreislaufwirtschaft rund um den Globus. Weitere Informationen über AMCS finden Sie unter www.amcsgroup.com

