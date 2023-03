Wochenausblick: Konjunkturelle Daten über die gesamte Woche hinweg

Werbung







Montag



Mit einer begrenzten Anzahl an Veröffentlichungen starten wir in die Woche. Interessant am Montag werden vor allem die Zahlen aus der EuroZone sein. Hier erhalten wir vormittags um 11:00 Uhr Zahlen zu den Jährlichen Einzelhandelsumsätzen.



Dienstag



Am Dienstag wird der Vorsitzende der Federal Reserve System (FED) Jerome Powell vor dem Kongress eine Anhörung haben, bei welcher er über die Wirtschaft sowie über die Geldpolitik sprechen wird. Auch interessante Quartalsdaten erhalten wir am Dienstag. An diesem Tag wird unter anderem Zalando ihre Zahlen für das letzte Quartal letzten Jahres präsentieren.









Mittwoch



Nachdem wir am Montag die Zahlen der Einzelhandelsumsätze für die EuroZone erhalten hatten, werden wir am Mittwoch die Zahlen für Deutschland einsehen können. Zusätzlich kriegen wir Informationen zu der Entwicklung des Bruttoinlandsproduktes aus dem Euro-Raum. Zudem erhalten wir von der Bank of Canada ein Statement bezüglich der Zinsentscheidung. Unternehmerische Informationen erhalten wir von Adidas welche ihre Quartalszahlen aus dem vierten Quartal 2022 präsentieren werden. Ebenfalls am Mittwoch bietet die HSBC ein kostenloses Webinar an. Unser Referent Julius Weiss wird Sie darin am Mittwoch, den 08.03.2023, um 18:30 eine Einführung in die Welt der Faktor-Zertifikate geben.









Donnerstag



Am Donnerstag erhalten wir konjunkturelle Informationen aus dem asiatischen Raum. Neben den Verbraucherpreisindex aus China erhalten wir auch Informationen zum Bruttoinlandsprodukt aus Japan. Interessante Quartalszahlen erhalten wir unter anderem von der HUGO BOSS AG sowie von der Deutschen Post AG.











Freitag



Auch am Freitag werden im asiatischen Raum interessante Zahlen veröffentlicht. Die Bank of Japan wird in einem Statement ihre endgültige Zinsentscheidung veröffentlichen. Auf der anderen Seite erhalten wir den kompletten Arbeitsmarktbericht der USA sowie die Arbeitslosenquote aus Canada. Am Freitag findet zudem die Hauptversammlung des Technologiegiganten Apple statt.







