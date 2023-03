Die KI-gestützte klinische Forschungsplattform von Viz.ai wird für die Suche, das Screening und die Aufnahme von Patienten in eine bahnbrechende Studie zur kathetergesteuerten Therapie von Lungenembolien eingesetzt

Viz.ai, ein führendes Unternehmen im Bereich der KI-gestützten Krankheitserkennung und Pflegekoordination, gab heute bekannt, dass es seine Plattform VizTM RECRUIT zur Optimierung der Patientenrekrutierung für die NIH-finanzierte klinische Studie1 "Pulmonary Embolism-Thrombus Removal with Catheter-Directed Thrombolysis (PE-TRACT)" nutzen wird. Bei der PE-TRACT-Studie handelt es sich um die bisher strengste randomisierte, kontrollierte klinische Studie zur kathetergesteuerten Therapie von Lungenembolien, in die 500 Patienten an 30 bis 50 Standorten aufgenommen werden sollen.

Die PE-TRACT-Studie soll klären, ob die Kathetertherapie zur Behandlung von Lungenembolien mit mittlerem Risiko routinemäßig anstelle der alleinigen Gabe von Antikoagulanzien eingesetzt werden sollte. Eine Lungenembolie tritt auf, wenn ein Blutgerinnsel in einer Arterie in der Lunge stecken bleibt und den Blutfluss zu einem Teil der Lunge blockiert.

"Die PE-TRACT-Studie wird durch einen umfassenden Vergleich der kathetergesteuerten Therapie plus Antikoagulation einerseits mit der alleinigen Antikoagulation andererseits umfassendere Erkenntnisse über Lungenembolien liefern", so Dr. Akhilesh Sista, [Studienleiter der PE-TRACT-Studie, Interventioneller Radiologe und Dozent, Weill Cornell Medical College]. "PE-TRACT wird Patienten und Anbietern wertvolle Erkenntnisse darüber liefern, welcher Ansatz am besten zur Erhaltung der kardiopulmonalen Gesundheit im Jahr nach der PE beiträgt. Das RECRUIT-Tool von Viz.ai hat das Potenzial, mögliche Teilnehmer effizient zu identifizieren und dabei zu helfen, dass die Rekrutierung für diese wichtige Studie rechtzeitig abgeschlossen wird."

Die an der PE-TRACT-Studie teilnehmenden Forschungseinrichtungen wollen Viz RECRUIT verwenden, um Kandidaten für klinische Studien zu finden, zu überprüfen und aufzunehmen. Viz RECRUIT, eine KI-gestützte Plattform zur Rekrutierung für klinische Studien, automatisiert die Identifizierung und Auswahl geeigneter Kandidaten für die Vorprüfung und reduziert gleichzeitig die Belastung des Forschungsteams. Mit Viz RECRUIT können Gesundheitseinrichtungen die Patienten automatisch auf Lungenembolie und ein hohes Verhältnis zwischen rechtem und linkem Ventrikeldurchmesser (RV/LV) untersuchen. Die cloudbasierte Technologie trägt dazu bei, den Rekrutierungstrichter in Bezug auf Größe und Vielfalt zu erweitern und den Arbeitsablauf bei der Rekrutierung zu optimieren. Bis heute wurden mit Viz RECRUIT fast 300.000 Patienten gescreent und über 14.000 Kandidaten für klinische Studien in 100 Gesundheitseinrichtungen identifiziert.

"Wir fühlen uns geehrt, als Partner der Wahl für diese klinische Studie die Gefäßforschung mit Viz RECRUIT zu beschleunigen. Mit der realen Genauigkeit und dem nachgewiesenen Erfolg unserer Plattform können Forscher KI nutzen, um potenziell geeignete Studienkandidaten unabhängig von ihrem Standort zu identifizieren, was letztlich den Prozess der Aufnahme in klinische Studien beschleunigt", erklärte Jayme Strauss, Chief Clinical Officer bei Viz.ai. "Unser Ziel lautet, die Beteiligung und die Vielfalt der Teilnehmer an der klinischen Forschung zu erhöhen, um die Behandlungen für alle Patienten sicherer zu machen und die Entwicklung neuer Therapien voranzutreiben. Gleichzeitig wollen wir die Forschungsteams in die Lage versetzen, effizient und konsequent nach Patienten zu suchen und die Forschung zu koordinieren."

Informationen über die PE-TRACT-Studie und die Viz RECRUIT-Plattform werden auf der kommenden Tagung der Society of Interventional Radiology am 7. März in Phoenix, Arizona, vorgestellt. Weitere Informationen finden Sie auf der Website von Viz.ai.

1 Die Studie wurde vom National Heart, Lung, and Blood Institute der National Institutes of Health unter der Bewilligungsnummer 1UG3HL155798-01A1 finanziert. Der Inhalt liegt in der alleinigen Verantwortung der Autoren und gibt nicht unbedingt die offiziellen Ansichten der National Institutes of Health wieder.

