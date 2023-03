News von Trading-Treff.de Die Märkte sind wieder im Aufwind. Der S&P500 gewinnt 1.90% auf Wochensicht. Und so können auch meine Depots erneut profitieren. Um insgesamt 13.370,62 EUR geht es weiter aufwärts. Das ist toll, wird aber auch bei mir nicht ewig so weitergehen. Gewinn von 13.370,62 EUR im Depot Mit steigenden Märkten haben sich auch einige Kriterien der Marktampel wieder verbessert und so ist die Marktampel neu wieder auf grün. Alle Details ...

