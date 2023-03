Das Internet ist voll mit Inspiration. Doch Inspiration mag dich nicht. Sie mag nur dein Geld - und deine Aufmerksamkeit. So wählst du, was deine Aufmerksamkeit verdient. Die Lebensgeschichte des Taxifahrers. Die Frau, die endlich gekündigt hat, um ihr Unternehmen zu gründen. Die weisen Worte der Großmutter oder des vier Jahre alten Sohnes. Hach, was andere Menschen posten, fühlt sich nach großer Inspiration an. Das Internet ist voll mit Inspiration. Und Inspiration wäre wirklich toll - wäre sie nicht so ein großer ...

