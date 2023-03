Das sind die neuen Megatrends: https://bit.ly/3ZxKL3A Warum sich hier ein Investment lohnen könnte: Jetzt kostenlosen Report herunterladen! Der Arbeitsmarkt bleibt nicht nur in den USA, sondern auch in Europa und Deutschland äußerst widerstandsfähig, stellt Folker Hellmeyer, Chefvolkswirt der Netfonds AG fest. Einerseits sei das sehr erfreulich, erhöht jedoch das Risiko einer Lohn-Preis-Spirale. Mit Blick auf das Inflations-Reduzierungs-Gesetz der USA hält Hellmeyer sogar einen neuen Subventionswettkampf für möglich. Zwar sei es verständlich, dass die US-Regierung die die industrielle Basis in den USA beleben möchte. Doch die Art und Weise, wie Industrien aus anderen Ländern in die USA gelockt würden, zeuge von einer Gutsherrenart gegenüber dem Rest der Welt. Wie wichtig freie Handelsströme seien und welche Rolle die WTO dabei spielen könnte, das erklärt der Ökonom im Interview! Übrigens: Marktrelevante News, Finanzmarktinformationen & pointierte Kommentare von Folker Hellmeyer können Sie hier kostenlos abonnieren: https://www.netfonds.de/hellmeyer-report