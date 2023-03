Baierbrunn (ots) -Anmoderation: Drei Jahre lang hat die Corona-Pandemie unser Leben bestimmt, jetzt normalisiert sich unser Alltag Stück für Stück. Doch viele Menschen spüren die Folgen einer vergangenen Corona-Infektion immer noch am eigenen Leib. Petra Terdenge berichtet über die typischen Symptome von Long-Covid:Sprecherin: Wer Covid-19 durchgemacht hat, hat die Krankheit erst einmal überstanden. Doch viele leiden noch lange danach unter verschiedenen Symptomen. Typisch ist zum Beispiel die Müdigkeit, sagt Dr. Achim Schneider von der Apotheken Umschau:O-Ton Achim Schneider 18 sec."Laut einer aktuellen Studie aus Deutschland leiden Menschen, die Covid-19 durchgemacht haben, vier bis elf Monate nach der Erkrankung doppelt so häufig darunter wie Gesunde. Müdigkeit als Symptom ist auch nach anderen Erkrankungen bekannt, doch durch die Pandemie sind jetzt gerade besonders viele Menschen davon betroffen."Sprecherin: Ärzte berichten, dass die meisten Patienten sich gut von der Müdigkeit erholen. Einige entwickeln allerdings eine so genannte Belastungsintoleranz:O-Ton Achim Schneider 25 sec."Betroffene strengen sich - oft nur leicht - an, bald darauf fühlen sie sich richtig elend. Manche beschreiben das so, als hätten sie die Grippe, einen Kater und Jetlag zugleich. Wichtig ist dann der richtige Umgang mit den dann verminderten Energiereserven. Junge sportliche Menschen tun sich besonders schwer, das zu akzeptieren. Sie neigen dazu, sich zu überfordern. Das trägt dazu bei, dass die Müdigkeit chronisch wird."Sprecherin: Um nach einer Corona-Infektion wieder fit zu werden, hilft es in der Regel maßvoll körperlich aktiv zu sein:O-Ton Achim Schneider 16 sec."Dafür eignen sich Methoden wie die Progressive Muskelrelaxation und das autogene Training. Es gilt der Leitsatz für Betroffene: Geduld haben und schauen, was einem guttut. Und wenn es nicht besser wird, bitte dem Hausarzt von seinen Beschwerden berichten."Abmoderation: Die Apotheken Umschau beschäftigt sich auch in den nächsten Ausgaben mit Long-Covid. Außerdem gibt es am Dienstag, den 7. März um 18 Uhr einen Live-Talk auf Instagram. Dr. Achim Schneider spricht mit Professorin Erika Baum, der ehemaligen Präsidentin der Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin. Sie ist Mitautorin der soeben aktualisierten Leitlinie zu Müdigkeit.Viele weitere interessante Gesundheitsnews gibt es unter www.apotheken-umschau.dePressekontakt:Katharina Neff-NeudertUnternehmenskommunikationTel. +49(0)89 - 744 33 360E-Mail: presse@wortundbildverlag.deOriginal-Content von: Wort & Bild Verlagsgruppe - Gesundheitsmeldungen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/52678/5456058