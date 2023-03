Die Batteriemetall-Aktie der Woche!: Geschenkgutschein der US-Regierung! 226 Milliarden mal "Strong Buy"!!!

Anzeige / Werbung

Erfahren Sie wie Sie von den neuen Kupferausgaben der US-Regierung in Höhe von 226 MILLIARDEN USD profitieren können

Liebe Leserinnen und Leser,

der Kupferspotpreis ist von März 2020 bis Dezember 2022 um 80 % in die Höhe geschossen und viele Experten glauben, dass dies nur der Anfang eines massiven Bullenlaufs für dieses glänzende Metall ist.

Es stellt sich heraus, dass Kupfer ein dringend benötigtes Mineral ist, um die grüne Revolution sauberer, emissionsfreier Energie voranzutreiben.

Und Joe Biden hat Kupfer und seinen Investoren gerade einen enormen Schub gegeben.

Das liegt daran, dass der Infrastructure Investment and Jobs Act von 2021 wie eine Einkaufsliste mit kupferbasierten Projekten ist, die durch einen Geschenkgutschein der US-Regierung im Wert von 226 Milliarden US-Dollar abgesichert sind.

Sie sehen, die einfache Tatsache ist …

Kein Kupfer…Keine saubere Energiezukunft!

Nun haben Sie vielleicht gehört, dass Lithium die geheime Zutat für die grüne Revolution ist. Das mag stimmen, aber …

Während viele grüne Gurus und EV-Big Shots wie Elon Musk auf den Bedarf an mehr Lithium für die Herstellung der Batterien für den Betrieb von Elektrofahrzeugen mit sauberer Energie gesetzt haben, steigt ein übersehener "grüner" Rohstoff leise an.

Und das ist Kupfer. Bei allem Gerede über Lithium ist die einfache Wahrheit:

Ohne tonnenweise neue Kupferquellen wird der Umstieg auf Elektrofahrzeuge nicht möglich sein.

Das liegt daran, dass große Mengen an Kupfer benötigt werden, um nur ein Elektrofahrzeug zu bauen.

In einem konventionellen Auto werden je nach Motorgröße 18 bis 49 Pfund Kupfer benötigt, um dieses eine Auto zu bauen.

Aber in nur einem Elektrofahrzeug werden satte 183 Pfund Kupfer benötigt, um einen Elektromotor zu bauen! Das ist 4- bis 10-mal MEHR Kupfer.

Es wird erwartet, dass die Zahl der Elektrofahrzeuge bis 2030 von den aktuell 1,8 Millionen Elektrofahrzeugen auf den Straßen auf über 25 Millionen Elektrofahrzeuge im Jahr 2030 um das 14-fache ansteigen wird.

Die Nachfrage nach Kupfer geht weit über den Bau von EV-Motoren hinaus!

Nichts ist für das Leben wichtiger als der Strom, den wir verbrauchen und der über unser landesweites Stromnetz geliefert wird.

Kupfer wird in praktisch allen Phasen der elektrischen Infrastruktur benötigt - Erzeugung, Transport, Verteilung und Verbrauch.

Bildquelle

Die Internationale Energieagentur (IEA) berichtet, dass die Welt im Jahr 2022 290 Gigawatt an erneuerbarer Elektrizität hinzugefügt hat. Das sind etwa 1,5 Millionen Tonnen Kupfer, die allein im letzten Jahr zur Steigerung der Solar- und Windstromleistung verwendet wurden.

Und laut dem Renewable Energy Report 2021 der IEA wird erwartet, dass die weltweite Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien bis 2026 um 60 % gegenüber dem derzeitigen Niveau steigen wird.

Wenn diese Vorhersagen für erneuerbare Energien Bestand haben, müssen riesige neue Kupferressourcen gefunden werden, um mit dem unaufhaltsamen Übergang der Welt zu erneuerbarer sauberer Energie Schritt zu halten.

Wenn Sie also nach einem Kupferplayer suchen, der von der enormen Kaufkraft der US-Regierung unterstützt wird, sollten Sie sich unbedingt Vital Battery Metals (WKN: A3DK5S) genauer ansehen.

Es ist eine nordamerikanische Lösung für den weltweit wachsenden Kupferbedarf

Vital Battery Metals (WKN: A3DK5S) prosperierendes Kupfer-Projekt Sting umfasst insgesamt fünf Claims über eine Fläche von knapp 126 km², wo sich mehr als zehn behördlich dokumentierte Mineralvorkommen befinden.

Schauen wir uns das Kupfer-Projekt Sting mal genauer an:

Das Projekt liegt ~35 km nordöstlich von York Harbor Metals Inc. (Markt-kapitalisierung von ~80 Mio. USD) wie Sie nachfolgender Karte entnehmen können:

Das Kupfer-Projekt Sting ist unterteilt in mehrere Zonen, Zone 1 ist das Jumbo Projekt.

Jumbo befindet sich am Südufer des Jumbo Brook. Die Siedlung Trout River liegt 14 km nördlich des Gebiets. Der Zugang erfolgt über den Muskeg Trail vom Trout River oder per Helikopter vom Deer Lake.

Das Vorkommen befindet sich in gabbroischen und/oder mafischen Gängen des allochthonen Ophiolitkomplexes der Bay of Islands. Die Kupfermineralisierung tritt entweder massiv oder verstreut auf.

Mit Schlitzproben von 14 % Cu über 3 m und 9,3 % Cu über 10 m sticht die Jumbo-Lagerstätte besonders hervor - aus mehreren Gründen. Denn neben historischen Schätzungen, die von 13.400 Tonnen hochgradigen Erzes mit einem Gehalt von 14,7 % Cu ausgehen, liegt Jumbo, wie schon erwähnt, keine 35 km entfernt von York Harbour Metals Harbour Kupfer- Zink-Silber-Projekt, eine ehemals produzierende Mine.

Hier förderte York Harbour vor kurzem bei Bohrergebnissen erst noch u.a. sensationelle 0,93 % Cu, 0,66 % Zn, 1,36 g/t Ag, 0,03 g/t Au und 80,62 g/t Co über 34 m zutage.

Damit könnte sich Vital Battery Metals (WKN: A3DK5S) Jumbo-Ziel möglicherweise in einer sehr hochgradigen Kupferzone befinden, es deutet einiges darauf hin, dass die Mineralisierung zwischen den beiden Konzessionsgebieten ähnlich ist.

Neben der maximal prosperierenden Jumbo-Zone hat das Sting-Projekt unter anderem mit der Red Lode und der Lode #9 Lagerstätte noch viele andere gehaltvolle Ziele auf dem Radar, die mit 1,63 % Cu über 0,3 Meter, 1,88 % Cu über 0,6 m, 6,17 % Cu über 1,37 m, 1,07 % Cu über 0,7 m und 11,4 % Cu über 0,68 m bereits historisch hochgradig glänzen konnten .

Letzte Woche gab das Unternehmen bekannt das es ab sofort mit Coast Mountain Geological zusammenarbeiten wird, um das Sting Copper-Projekt in Neufundland voranzutreiben. Coast Mountain Geological ist zukünftig für die Durchführung der Verwaltung und laufender geologischer Dienstleistungen bei den anstehenden Explorationsaktivitäten im Rahmen des Sting Copper-Projekts in Neufundland (Kanada) zuständig.

Vital Battery Metals (WKN: A3DK5S) besitzt noch ein weiteres sehr aussichtsreiches Kupferprojekt in British Columbia.

Bevor wir Ihnen dieses Projekt vorstellen, noch ein paar Fakten zum Standort British Columbia:

British Columbia hat seit den Tagen des Goldrausches in den 1850er Jahren eine reiche Bergbaugeschichte und ist auch heute noch weltweit führend im Bergbau, insbesondere mit dem grün getriebenen Kupferboom. Der British Columbia Geological Survey listet über 7.800 kupferhaltige Vorkommen auf, von denen 4.057 Kupfer als primäres gefundenes Mineral aufführen.

Im Jahr 2020 produzierten kanadische Minen 475.898 Tonnen Kupfer, von denen über die Hälfte (256.688 Tonnen) aus British Columbia stammten. Kanadas Kupferexporte wurden in diesem Jahr auf unglaubliche 7,3 Milliarden Dollar geschätzt.

Bildquelle

Wie Sie sehen können, hat British Columbia 10-mal mehr als Kanadas am wenigsten produzierende Provinzen.

Kein Wunder also, dass Kupferunternehmen wie Vital Battery Metals (WKN: A3DK5S) ihre Explorationsbemühungen in British Columbia ausweiten.

Das vielversprechende "Vent'-Projekt im Herzen von British Columbia

Das Kupferkonzessionsgebiet Vent befindet sich im Bergbaugebiet Alberni auf Vancouver Island im Südwesten von British Columbia, etwa 51 Kilometer westlich von Port Alberni.

Das ca. 1.500 Hektar große Grundstück im Alberni-Mining-Bezirk in British Columbia ist durch einen direkten Zugang zur Hauptverkehrsstraße, nahe gelegene, vorhandene Explorations- und Bergbaudienstleistungen wie auch durch die unmittelbare Nachbarschaft zum Kennedy River optimal in eine moderne Infrastruktur wie auch an die Wasserversorgung und an Wasserwege ein- und angebunden.

Die Exploration geht auf die frühen 1960er Jahre zurück, als anomale Kupferwerte in Flusssedimenten entdeckt wurden.

Vom 2021 wurden weitere Explorationsarbeiten auf dem Grundstück durchgeführt, einschließlich geologischer Kartierungen, Prospektionen, Probenahmen und geophysikalischer Bodenvermessungen (magnetische und VLF).

Insgesamt 124 Schürfproben (darunter sechs Proben zur Datenüberprüfung) und Gesteinssplitterproben wurden von Felsvorsprüngen und entlang von Forststraßen auf dem Grundstück entnommen. Von 124 gesammelten Proben waren 11 Proben Feldduplikate.

Von 124 Proben enthielt eine Probe 1,25 %, 21 Proben reichen von 1000 ppm bis 4750 ppm und 79 Proben reichen von 116 ppm bis 1000 ppm.

Die Probenergebnisse aus dem Jahr 2021 zeigen Kupfer im Bereich von 4,9 ppm bis 1,25 %, Silber 0,01 ppm bis 7,78 ppm (Gramm pro Tonne). 1975 ergab eine 3-Meter-Splitterprobe aus einer Scherzone 0,42 % Kupfer, einzelne Proben enthielten bis zu 2,45 % Kupfer.

Das Management hat bereits einen Arbeitsplan für das Projekt ausgearbeitet indem in Phase 1 - die Prospektion, Kartierung, Probenahme und geophysikalische Untersuchungen auf dem Plan stehen.

Die MAG- und VLF-EM-Untersuchungen deuten darauf hin, dass weitere Bodenuntersuchungen der magnetischen und VLF-Anomalien empfohlen werden, um festzustellen, ob diese Anomalien mit Mineralisierung, Verwerfungszonen, strukturellen Kontakten oder der Reaktion der Deckschicht zusammenhängen.

Basierend auf den Ergebnissen des Phase-1-Programms hat das Unternehmen vor, ein Bohrprogramm auf den Zielen durchzuführen, wenn sie für weitere Arbeiten auf dem Grundstück identifiziert wurden.

All-Star-Expertenteam mit jahrzehntelanger Erfahrung

Das Dreamteam von Patriot Battery Metals hat sich wiedervereint sich bei Vital Battery Metals (WKN: A3DK5S)!

Adrian Lamoureux - CEO & Direktor von Vital Battery Metals

Adrian Lamoureux ist erst kürzlich als CEO von Patriot Battery Metals (ASX: PMT, FWB: R9GA) zurückgetreten, wo er das Unternehmen mit einer der größten Lithiumlagerstätten des 21. Jahrhunderts leitete.

Adrian war seit 2014 CEO von Patriot Battery Metals und maßgeblich am Erwerb der weltberühmten Corvette-Lagerstätte beteiligt. Corvette wird derzeit als eine der größten Lithiumlagerstätten der Welt bezeichnet, es wird immer mehr Lithium gefunden - dieses Grundstück wurde ursprünglich, wie schon erwähnt, von Adrian Lamoureux eingebracht.

Todd Hanas - Direktor von Vital Battery Metals

Todd Hanas arbeitete als Direktor für Patriot Battery Metals und ist ein Marketing- und Kommunikations-/Verkaufsspezialist mit 26 Jahren Erfahrung in allen Aspekten der Geschäftskommunikation, Corporate Identity, Corporate Finance und Investor Relations sowie in der Beratung von sowohl privaten als auch börsennotierten Unternehmen.

Todd verfügt über eine nachgewiesene Expertise und hatte in der Vergangenheit großen Erfolg mit Start-up-Junior-Ressourcenunternehmen in der Frühphase.

Paul Cheung - Direktor von Vital Battery Metals

Auch Paul ist ein ehemaliger Direktor von Patriot Battery Metals und mitverantwortlich für ein der bedeutendsten Lithiumentdeckungen in Nordamerika.

Paul Chung ist auch Mitglied der Geological Association of Canada und hat einen Bachelor of Science in Geologie von der University of British Columbia und einen Master of Business Administration von der Athabasca University. Paul ist Mitbegründer der Altaley Mining Corporation, die zwei in Betrieb befindliche polymetallische Minen in Mexiko besitzt .

Unter der Leitung von Adrian und einem Team konnte Patriot einen enormen Anstieg des Aktienkurses von unter 0,20 US-Cent auf über 18 US-Dollar verzeichnen - ein Anstieg von 8900% !

Patriot Battery Metals hat jetzt eine Marktkapitalisierung von 1.48 Milliarden CAD!

Gemeinsam möchten sie nun ihre Erfolgsgeschichte bei Vital Battery Metals (WKN: A3DK5S) fortschreiben

Unser Fazit für Sie als Anleger

Verpassen Sie nicht diese historische Gelegenheit, mit Vital Battery Metals (WKN: A3DK5S) in den heutigen "It"-Trend zu investieren

Die US-Regierung stellt Hunderte von Milliarden Dollar an Steuergeldern bereit, um den Übergang zu grüner Energie zu beschleunigen.

Kanada und die USA sind enge Handelspartner, was es im Gegensatz zu anderen Teilen der Welt, in denen Kupfer produziert wird, wie Südamerika und Afrika, einfacher macht, vorteilhafte Geschäfte abzuschließen. Kanada ist auch sehr bergbaufreundlich und hält dennoch hohe Umweltstandards ein.

Frühe Investoren in Vital Battery Metals (WKN: A3DK5S) und in die grüne Revolution könnten möglicherweise die grünen Millionäre von morgen sein!

Die Investition in Vital Battery Metals (WKN: A3DK5S) hat das Potenzial für hohe Gewinne, da das Unternehmen derzeit vom Markt mit nur 18 Millionen CAD bewertet wird!

Packen Sie die Gelegenheit beim Schopfe

Eins muss noch gesagt werden: Lange warten und auf günstige Kurse hoffen, wird hier wahrscheinlich nichts bringen. Die meisten Aktien befinden sich in den Händen strategischer Anleger und Ankerinvestoren, die kaum bereit sein werden sich nur ein paar Wochen nach ihrem Kauf - praktisch zu ihrem Kaufkurs - von ihren Aktienpaketen zu trennen.

Diese Aktionäre warten vielmehr auf weitere starke Nachrichten von den Projekten, welche eine Neubewertung ermöglicht!

Im Vergleich zu seinen Wettbewerbern ist Vital Battery Metals (WKN: A3DK5S) die mit Abstand günstigste Aktie. Diese Aktie wäre selbst nach 100% Kursgewinn noch ein echtes Schnäppchen!

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei all Ihren Investitionen und verbleiben mit spekulativen Grüßen

aus der Mining-Investor Redaktion

P.S: Besuchen Sie einfach www.vitalbatterymetals.com, um mehr über das Unternehmen und seine Aktivitäten zu erfahren.

Enthaltene Werte: US84265V1052,JE00B4T3BW64,CA9284621005,AU0000251258