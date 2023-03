Die Aktie von Volkswagen hat am Freitag ein regelrechtes Kursfeuerwerk hingelegt. Mit einem Plus von mehr als zehn Prozent auf 142,20 Euro war sie der mit Abstand größte Tagesgewinner im DAX. Beflügelt hat das Papier ein starker Ausblick sowie eine überraschend hohe Dividende. Diese soll bei 8,76 Euro je Aktie liegen. Erwartet wurden im Vorfeld 8,11 Euro.Gas geben will Volkswagen insbesondere im Bereich E-Autos. Die Wolfsburger wollen den E-Auto-Verkauf in Europa schneller verstärken als bislang ...

Den vollständigen Artikel lesen ...