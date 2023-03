DJ KONJUNKTUR IM BLICK/Hat die Industrie den Schuss gehört?

Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Die deutsche Wirtschaft hat das vergangene Jahr deutlich schlechter beendet als zunächst angenommen - nämlich mit einem Rückgang des Bruttoinlandsprodukts (BIP). Nun hat das neue Jahr begonnen, und Analysten warten gespannt, ob die Industrie auch den Schuss gehört hat. Die in der Woche anstehenden Daten zu Auftragseingang, Umsatz und Produktion werden es zeigen. Die Analystenprognosen sehen undramatisch aus. Höhepunkt aus konjunktureller Sicht wird der US-Arbeitsmarktbericht für Februar am Freitag.

Der Auftragseingang der deutschen Industrie war angesichts hoher Auftragsbestände lange eine Fußnote in der Konjunkturbetrachtung - inzwischen erzeugt er wieder mehr Aufmerksamkeit. Die Auftragsbestände sind zuletzt gesunken, auch wenn keiner weiß, was das bedeutet: Unternehmen beurteilen sie Umfragen zufolge eher vorsichtig, während das Statistische Bundesamt zu beruhigen versucht: Im Vergleich zur Zeit vor Corona beträgt das Plus noch 30 Prozent.

Deutscher Auftragseingang sinkt - Produktion steigt

Für Januar erwarten die befragten Volkswirte einen Rückgang gegenüber dem Vormonat um 1,0 Prozent, nachdem die Bestellungen zuvor - vor allem wegen vieler Großaufträge - um 3,2 Prozent angezogen hatten. Mit Blick auf die Produktion im Januar sind die Zahlen zum Industrieumsatz von Interesse, die das Statistische Bundesamt zusammen mit den Auftragseingängen am Dienstag (8.00 Uhr) veröffentlicht.

Die Produktion im produzierenden Sektor Deutschlands (Mittwoch, 8.00 Uhr) dürfte im Januar angezogen haben. Volkswirte erwarten ein Plus von 1,5 Prozent. Die Analysten der Commerzbank weisen darauf hin, dass die Autoproduktion nach ihrer Berechnung auf Monatssicht zugenommen hat. Weitere Zahlen aus Deutschland sind die zum Dienstleistungsumsatz im Dezember (Dienstag, 8.00 Uhr) und der Sentix-Konjunkturindex (Montag, 10.30 Uhr). Andere europäische Daten sind das Euroraum-BIP für das vierte Quartal (Mittwoch, 11.00 Uhr) und das britische BIP für Januar (Freitag, 8.00 Uhr).

US-Stellenzuwachs verringert sich deutlich - Arbeitslosigkeit unverändert

Nichts Großes also, die Musik spielt in dieser Woche in den USA, wo am Freitag der Arbeitsmarktbericht für Februar veröffentlicht wird. Analysten erwarten, dass sich der Zuwachs an Beschäftigten nach dem unerwartet kräftigen Plus von 517.000 im Februar auf 265.000 abgeschwächt hat. Die Arbeitslosenquote soll bei 3,4 Prozent verharren und bei den Stundenlöhnen werden ein monatliches Plus von 0,4 (0,3) Prozent und eine jährliche Steigerung um 4,4 (4,4) Prozent erwartet.

Die Erwartungen von Marktteilnehmern zum Zinskurs der US-Notenbank werden von diesen Zahlen sicher stärker beeinflusst werden als von den Ergebnissen der Fed-Konjunkturumfrage (Beige Book), die am Mittwoch (20.00 Uhr) veröffentlicht werden.

BoJ ändert nichts - Warten auf Ueda

Weitere Termine mit Notenbankbezug sind die Zinsentscheidungen der Reserve Bank of Australia (Dienstag, 4.30 Uhr), der Bank of Canada (Mittwoch, 16.30 Uhr) und der Bank of Japan (BoJ). Es wird nicht erwartet, dass BoJ-Gouverneur Haruhiko Kuroda bei seiner letzten Sitzung bedeutende Änderungen verkündet. Die BoJ dürfte den negativen Einlagensatz und das Renditeziel für zehnjährige Staatsanleihen bestätigen.

Kurodas designierter Nachfolger Kazuo Ueda tritt am 9. April sein Amt an. Die erste Sitzung unter Leitung von Ueda findet am 28. April statt. Insgesamt hat sich Ueda bisher als Garant für Kontinuität präsentiert - zumindest für den Anfang. Doch es gibt Spekulationen, dass Ueda sehr bald, vielleicht schon im April, die Zinskurvensteuerung aufgeben könnte, damit die Geldpolitik künftig ausschließlich auf kurzfristige Zinssätze abzielt.

(Mitarbeit: Andreas Plecko)

Kontakt zum Autor: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/apo

(END) Dow Jones Newswires

March 03, 2023 08:45 ET (13:45 GMT)

