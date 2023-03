In der vergangenen Handelswoche hat der amerikanische Wasserstoff-Spezialist Plug Power mit seinen Zahlen für das vierte Quartal enttäuscht. Die Aktie musste im Anschluss herbe Kurseinbußen hinnehmen, konnte allerdings am darauffolgenden Handelstag eine Gegenbewegung starten. Trotz der mauen Ergebnisse sehen die Analysten unverändert Aufwärtspotenzial.Susquehanna-Analyst Biju Perincheril setzte nach der Zahlenvorlage den Rotstift an und reduzierte das Kursziel um drei auf 22 Dollar. Plug Power verfehlte ...

