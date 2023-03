DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

MUTARES - Der Finanzinvestor will einen neuen Automobilzulieferer mit Sitz in Frankfurt schmieden und in zwei Jahren an die Börse bringen. Für das Unternehmen mit etwa 7.500 Beschäftigten fusioniert Mutares drei in den vergangenen Jahren gekaufte Geschäfte im Bereich der Kunststoff-Spritzgussteile, wie Mutares-Vorstandsmitglied Johannes Laumann der Frankfurter Allgemeinen Zeitung sagte. Binnen zwei Jahren soll das Unternehmen mit dem Namen Amaneos und einem Umsatz von etwa 1,2 Milliarden Euro börsenreif sein. (Frankfurter Allgemeine Zeitung)

AIRBUS/SFO - Airbus muss nach einer dreijährigen Bewährungsfrist zumindest aus Großbritannien keine Strafanzeige wegen Korruption, Betrug und Bestechung bei früheren Flugzeugverkäufen befürchten, schreibt die Welt. Die britische Anti-Korruptionsbehörde SFO (Serious Fraud Office) habe auf Welt-Anfrage mitgeteilt, dass es nach Ablauf der Bewährung am 31. Januar nicht zur bislang nur aufgeschobenen Anklage gegen den Konzern kommt. 2020 hatten der Zeitung zufolge Anti-Korruptionsbehörden aus Großbritannien, Frankreich und den USA eine Strafe von 3,6 Milliarden Euro verhängt, die Entscheidung über eine Strafanzeige während der Bewährungsfrist aber vertagt. (Welt)

CREDIT SUISSE - Der US-Investmentmanager Harris Associates, einer der langjährigsten Aktionäre der Credit Suisse, hat seine gesamte Beteiligung von bis zu 10 Prozent verkauft, nachdem er angesichts der anhaltenden Verluste und der Kundenabwanderung die Geduld mit der Strategie der Bank verloren hatte. David Herro, Harris' stellvertretender Vorsitzender und Chief Investment Officer, sagte der FT, er habe im Oktober begonnen, den Anteil zu reduzieren und sich nun vollständig von der Beteiligung getrennt. (Financial Times)

WIRECARD - Die Anwaltskanzlei Jones Day und die Corporate-Intelligence-Gruppe Kroll werden im Zusammenhang mit Wirecard in Großbritannien verklagt. Der Leerverkäufer Matt Earl von der Investmentfirma Shadowfall erhebt in seiner Klage beim britischen High Court den Vorwurf, beide Unternehmen hätten gehackte und gestohlene Nachrichten als Vorwand für "offene Überwachung" und "fadenscheinige rechtliche Drohungen" benutzt, um ihn zu belästigen, in Bedrängnis zu bringen "und ihn letztendlich davon abzuhalten, über die kriminellen Aktivitäten von Wirecard zu berichten". Kroll wies die Vorwürfe zurück, Jones Day reagierte nicht auf Bitten um eine Stellungnahme. (Financial Times)

GAM - Der Schweizer Fondsmanager sucht mehreren Informanten zufolge händeringend einen Käufer, schreibt die Financial Times. GAM hatte kürzlich die Veröffentlichung seiner Jahresergebnisse auf Ende April verschoben, in der Hoffnung, dass die zusätzliche Zeit es ihm ermöglichen würde, einen Deal zu erzielen, so mehrere mit der Situation vertraute Personen. GAM lehnte eine Stellungnahme ab. (Financial Times)

