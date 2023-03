Belimo mit hervorragendem Ergebnis in einem schwierigen Umfeld Credit Suisse - Der US-Investmentmanager Harris Associates, der noch bis zu 10% hielt, ist komplett ausgestiegen Bieterwettbewerb im TIM: Staatliche Bank und Macquarie kontern KKR SFC Energy AG sichert sich einen Großauftrag für tragbare Brennstoffzellenlösungen Mutares will einen neuen Automobilzulieferer mit Sitz in Frankfurt schmieden und in zwei Jahren an die Börse bringen Rheinmetall rechnet mit Auftrag für Panzerfabrik in der Ukraine Software AG überrascht mit Dividendenvorschlag - Nur noch fünf Cent je Aktie VW hebt E-Auto-Zielquote an - 2030 in Europa 80 Prozent Stromer Guten Morgen wünscht: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank Kaiserstrasse 1 60311 Frankfurt . Neben den Presseauszügen ...

