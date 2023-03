DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

INDEXMIETEN - Mehrere von SPD und Grünen mitregierte Bundesländer fordern ein Eingreifen des Bundes gegen die an die Inflation gekoppelten Indexmieten. Gerade wegen der insgesamt steigenden Preise zum Beispiel bei Lebensmitteln und Energie sei er dafür, "den Anstieg der Indexmieten durch eine einheitliche gesetzliche Regelung auf Bundesebene zu regulieren", sagte der hessische Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir (Grüne). In Hamburg hat der rot-grüne Senat vorgeschlagen, dass Indexmieten auch bei stärker steigenden Lebenshaltungskosten um maximal 3,5 Prozent pro Jahr angehoben werden können. Auch Länder wie das Saarland, Thüringen, Niedersachsen und Baden-Württemberg drängen auf eine Lösung. (Handelsblatt)

FLÜCHTLINGE - Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) will Länder und Kommunen bei der Unterbringung von Flüchtlingen stärker in die Pflicht nehmen. In einem Interview sprach sie sich dafür aus, Unterkünfte in Reserve für Notsituationen vorzuhalten, um schnell größere Zahlen von Flüchtlingen aufnehmen zu können. "Das ist eine wichtige Lehre, die spätestens jetzt gezogen werden muss", sagt die Ministerin. "Wir müssen seit einem Jahr erleben, dass es in Europa wieder Krieg gibt. Da braucht es Kapazitäten, um kurzfristig Menschen aufnehmen zu können. Zum Teil sind Unterkünfte nach 2015 und 2016 zurückgebaut worden, auf Druck der Rechnungshöfe. Das war ein Fehler." (Stuttgarter Zeitung und Stuttgarter Nachrichten)

HANDWERK/STAATSHILFE - Angesichts wegen hoher Zinsen zunehmend verschobener Bauprojekte fordert der Zentralverband des Deutschen Handwerks (ZDH) Schutz für krisenbedrohte Betriebe. "Wenn die Zinserhöhung dazu führt, dass uns weiter dringend benötigte Kapazitäten im Baubereich wegbrechen, dann muss der Staat eingreifen", sagte Handwerks-Präsident Jörg Dittrich der Augsburger Allgemeinen. "Es muss in den nächsten Wochen und Monaten darüber gesprochen werden, wie wir den Abbau von Kapazitäten verhindern, die wir dringend etwa für die Transformation, die energetische Sanierung und den sozialen Wohnungsbau brauchen." (Augsburger Allgemeine)

LOHNUNGLEICHHEIT - Die Leiterin der Antidiskriminierungsstelle des Bundes, Ferda Ataman, hat anlässlich des Equal Pay Days Lohnungleichheit zwischen Frauen und Männern in Deutschland beklagt und eine Reform des Entgelttransparenzgesetzes gefordert. "Obwohl wir ein Entgelttransparenzgesetz haben, ist es für viele Frauen nach wir vor schwierig, Entgeltungleichheit konkret nachzuweisen", sagte Ataman dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). "Das Auskunftsrecht im Entgelttransparenzgesetz gilt nur in größeren Unternehmen ab 200 Beschäftigten - und es hat zu viele Schlupflöcher." (RND)

FAHRADPARKHÄUSER - Mit einem neuen Förderprogramm will Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) ab Montag den Bau von Fahrradparkhäusern an Bahnhöfen und ÖPNV-Stationen vorantreiben. Bis 2026 stehen dafür nach Informationen des Redaktionsnetzwerks Deutschland 110 Millionen Euro zur Verfügung. "Bundesweit fehlen alleine an Bahnhöfen bis zu 1,5 Millionen Fahrradabstellplätze. Viele Menschen würden Rad und Bahn häufiger nutzen, wenn sie ihr Fahrrad oder E-Bike am Bahnhof sicher abstellen könnten", sagte Wissing dem RND. Gerade im Zusammenspiel mit der Bahn könne das Rad zu einer attraktiven Alternative auch für längere Strecken und den ländlichen Raum werden. (RND)

KLIMAWANDEL - Der Klimawandel könnte allein in Deutschland Schäden von bis zu 900 Milliarden Euro bis zum Jahr 2050 verursachen, berichtet das Handelsblatt. Zu diesem Ergebnis komme eine vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz beauftragte Studie, die am Montag in Berlin vorgestellt wird und die dem Handelsblatt vorab vorliege. (Handelsblatt)

ARBEITSLOSIGKEIT - Die Zahl der Arbeitslosen wird nach Einschätzung des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) in den kommenden Monaten sinken. "Das IAB-Arbeitsmarktbarometer signalisiert, dass in den kommenden Monaten die Arbeitslosigkeit zurückgeht und die Beschäftigung weiter wächst", sagte IAB-Direktor Bernd Fitzenberger den Zeitungen der Funke Mediengruppe. '"Der Arbeitsmarkt zeigt sich also weiterhin robust, und auch die wirtschaftlichen Aussichten haben sich für den weiteren Jahresverlauf aufgehellt." Trotz des jüngst angekündigten Stellenabbaus bei großen deutschen Firmen sieht Fitzenberger keine Gefahr für steigende Arbeitslosigkeit. (Funke Mediengruppe)

- Alle Angaben ohne Gewähr.

Kontakt zur Redaktion: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/uxd/smh

(END) Dow Jones Newswires

March 06, 2023 01:28 ET (06:28 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.