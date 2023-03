DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TAGESTHEMA

Die Aktien von Rheinmetall ersetzen Fresenius Medical Care (FMC) im DAX. Dies teilte der Index-Betreiber der deutschen Börse, Qontigo, am Freitagabend mit. Neben FMC werden Jenoptik und Hensoldt in den MDAX aufgenommen. Dafür müssen Rheinmetall, Verbio und Software AG ihren Platz räumen. In den SDAX gelangen neben den Absteigern Software AG und Verbio auch noch Wüstenrot & Württembergische. Den SDAX verlassen werden die beiden Aufsteiger Hensoldt und Jenoptik sowie Cropenergies. Im TecDAX ersetzen Eckert & Ziegler die Aktien von Varta. Die Änderungen treten mit Handelsbeginn am 20. März in Kraft. Die Indexänderungen im Einzelnen:

+ DAX AUFNAHME - Rheinmetall HERAUSNAHME - Fresenius Medical Care (FMC) + MDAX AUFNAHME - Fresenius Medical Care (FMC) - Hensoldt - Jenoptik HERAUSNAHME - Rheinmetall - Software AG - Verbio + TecDAX AUFNAHME - Eckert & Ziegler HERAUSNAHME - Varta + SDAX AUFNAHME - Software AG - Verbio - Wüstenrot & Württembergische HERAUSNAHME - Cropenergies - Hensoldt - Jenoptik

AUSBLICK KONJUNKTUR

- CH 08:30 Verbraucherpreise Februar PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+2,9% gg Vj zuvor: +0,6% gg Vm/+3,3% gg Vj - EU 11:00 Einzelhandelsumsatz Januar Eurozone PROGNOSE: +0,5% gg Vm zuvor: -2,7% gg Vm - US 16:00 Auftragseingang Industrie Januar PROGNOSE: -1,8% gg Vm zuvor: +1,8% gg Vm

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- DAX-Future 15.633,00 -0,0% E-Mini-Future S&P-500 4.054,00 +0,1% E-Mini-Future Nsdq-100 12.337,50 +0,2% Nikkei-225 28.237,78 +1,1% Schanghai-Composite 3.323,79 -0,1% Hang-Seng-Index 20.686,23 +0,6% +/- Ticks Bund -Future 132,31 +9 Freitag: INDEX Schluss +/- DAX 15.578,39 +1,6% DAX-Future 15.638,00 +1,6% XDAX 15.623,94 +1,6% MDAX 28.918,65 +1,7% TecDAX 3.245,68 +1,4% EuroStoxx50 4.294,80 +1,3% Stoxx50 3.924,59 +0,7% Dow-Jones 33.390,97 +1,2% S&P-500-Index 4.045,64 +1,6% Nasdaq-Comp. 11.689,01 +2,0% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 132,22 +71

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Mit einer etwas höheren Eröffnung an den europäischen Aktienmärkten rechnen Marktteilnehmer am Montag. Der DAX dürfte über 15.600 steigen und damit in Richtung des oberen Endes der gut vier Wochen alten Seitwärtsspanne zwischen etwa 15.200 und 15.650 Punkten. "Nachdem zuletzt mehrere Attacken auf der Unterseite gescheitert sind, ist jetzt ein Test der Oberseite möglich", so ein Marktteilnehmer. Er verweist allerdings darauf, dass in den vergangenen Wochen auch Attacken der Oberseite im Sande verliefen. Die Vorlagen aus Asien sind zwar mit Ausnahme von Shanghai gut, dürften aber nach dem starken Freitag erst einmal keine Impulse liefern. Euro und Bund-Future können sich noch etwas erholen. Impulse könnten vom Sentix-Konjunkturindex am Vormittag ausgehen, er gilt als Indikator für den ifo. Bereits vorbörslich werden in der Schweiz Daten zur Verbraucherpreisentwicklung bekanntgegeben. "Die stärkeren Impulse kommen aber erst im Wochenverlauf", so der Marktteilnehmer mit Blick auf deutsche Auftragseingänge am Dienstag und den US-Arbeitsmarktbericht am Freitag.

Rückblick: Fest - Ein unerwartet starker chinesischer Service-Einkaufsmanagerindex gab den Aktien am Morgen positive Impulse. Infolge der jüngst beeindruckenden Wirtschaftsdaten aus China belegte der Sub-Index der europäischen Minenwerte mit einem Plus von 2,2 Prozent den zweiten Platz auf der Gewinnerliste. Um 3,8 Prozent tiefer ging es nach Zahlenausweis des britischen Medienunternehmens Pearson. Gewinnmitnahmen drückten nach gut aufgenommenen Geschäftszahlen.

DAX/MDAX/TECDAX

Sehr fest - Den größten Gewinner stellte die Aktie von VW (+10,6%), nachdem die Wolfsburger einen überraschend optimistischen Ausblick auf das laufende Jahr abgegeben und die Dividende erhöht hatten. Die Aktien des Großaktionärs Porsche Holding stiegen um 5,6 Prozent, aber auch für Zulieferer wie Continental (+5,4%) verbesserte sich sofort die Stimmung. Lufthansa (+5,1%) überzeugte ebenfalls mit dem Ausblick. Einen Kurseinbruch von 12,5 Prozent auf 22,50 Euro erlitten hingegen PVA Tepla. Damit schlossen sie über dem Platzierungspreis von 22 Euro. Gründer Peter Abel habe sein verbliebenes rund 14-prozentiges Aktienpaket verkauft, teilte PVA mit. Für Grenke ging es nach einem enttäuschenden Ausblick um 9,1 Prozent nach unten.

XETRA-NACHBÖRSE

Wenig Bewegung gab es im nachbörslichen Handel am Freitag nach Aussage eines Händlers von Lang & Schwarz. Die am Abend bekannt gegebenen Änderungen in der DAX-Familie hätten keine Kursreaktionen hervorgerufen, so der Teilnehmer. Wenig verändert zeigte sich auch die Fielmann-Aktie. Wie eine Sprecherin auf Anfrage von Dow Jones Newswires mitteilte, entfallen in den kundenfernen Zentralbereichen der gesamten Gruppe bis 2025 insgesamt einige Hundert Stellen - zunächst 66 bis Mitte 2024. Die Aktionäre der Software AG müssen sich mit einem Bruchteil der Vorjahresdividende zufrieden geben. Wie das Unternehmen mitteilte, will es der Hauptversammlung eine Dividende von 0,05 Euro je Aktie vorschlagen nach 0,76 Euro im Vorjahr. Die Aktien zeigten sich ebenfalls kaum bewegt. Auch der Abstieg der Aktie aus dem MDAX und die Aufnahme in den SDAX löste keine Reaktion aus.

USA - AKTIEN

Sehr fest - Deutlich sinkende Renditen am Anleihemarkt haben der Wall Street zum Wochenausklang ein kräftiges Plus beschert. Daneben standen auch die jüngsten Aussagen von Fed-Mitgliedern sowie die US-Konjunkturdaten im Blickpunkt. So hat sich die von ISM ermittelte Aktivität im Dienstleistungssektor im Februar abgeschwächt, aber nicht so deutlich wie erwartet. Zudem liegt der Index weiterhin klar über der Expansionsschwelle von 50, was auf eine robuste Konjunktur hindeutet. Dazu passte auch die Geschäftsaktivität in der US-Dienstleistungsbranche. Sie hat sich im Februar lebhafter als im Vormonat gezeigt. Auf Unternehmensseite standen Hewlett Packard Enterprise im Blick, nachdem das Unternehmen mit den Zahlen zum ersten Geschäftsquartal und dem Ausblick positiv überrascht hat. Nach einem kräftigen Plus zum Start fiel der Kurs um 1,4 Prozent. Dell (-0,9%) schnitt zwar im Quartal ebenfalls besser ab als erwartet, doch enttäuschte der Ausblick. Für die Tesla-Aktie ging es um 3,6 Prozent nach oben. Die Auslieferungen in China erhöhten sich im Februar um 13 Prozent gegenüber dem Vormonat.

USA - ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,85 -4,5 4,90 43,4 5 Jahre 4,26 -5,6 4,32 26,0 7 Jahre 4,14 -8,6 4,23 17,2 10 Jahre 3,96 -9,7 4,06 8,3 30 Jahre 3,89 -10,9 3,99 -8,5

Die Zehnjahresrendite fiel um 9,7 Basispunkte auf 3,96 Prozent und rutschte damit wieder unter die Marke von 4 Prozent, die sie in dieser Woche erstmals seit November wieder erreicht hatte.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Uhr Fr, 17:20 Uhr % YTD EUR/USD 1,0639 +0,1% 1,0627 1,0597 -0,6% EUR/JPY 144,51 +0,1% 144,41 144,45 +3,0% EUR/CHF 0,9962 +0,1% 1,0677 0,9956 +0,7% EUR/GBP 0,8846 +0,2% 0,8830 0,8852 -0,0% USD/JPY 135,82 -0,1% 135,91 136,31 +3,6% GBP/USD 1,2027 -0,1% 1,2036 1,1972 -0,6% USD/CNH 6,9214 +0,1% 6,9127 6,9141 -0,1% Bitcoin BTC/USD 22.411,80 -0,1% 22.433,81 22.345,26 +35,0% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Mit den fallenden Renditen gab auch der Dollar nach. Der Dollar-Index verlor 0,5 Prozent. Im Gegenzug stieg der Euro wieder deutlich über die Marke von 1,06 Dollar. Weil die EZB-Zinserwartungen schon weit gelaufen seien, könnten sie vom Euro-Unterstützungsfaktor zum Euro-Bremser werden, so Commerzbank-Analystin Esther Reichelt. Der Markt sehe den Hochpunkt für den Leitzins bei knapp 4 (aktuell 2,50) Prozent. Man halte die aktuellen Markterwartungen für schon "ziemlich aggressiv". Ein Großteil der sich abzeichnenden Aufwärtsrisiken für die Inflation dürfte bereits in den Zinsausblick eingepreist sein, was das Aufwertungspotenzial für den Euro begrenze. Das habe auch die verhaltene Reaktion des Euro auf die Februar-Inflationsdaten aus der Eurozone gezeigt.

ROHSTOFFE

ÖL / GAS

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 79,20 79,79 -0,7% -0,59 -1,4% Brent/ICE 85,26 83,89 +1,6% +1,37 -2,2%

Am Ölmarkt gerieten die Preise kurzzeitig unter Druck. Das Wall Street Journal hatte von einer "zunehmenden Spaltung" innerhalb der Opec berichtet. Die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) erwögen, aus dem Kartell auszutreten. Grund seien wachsende Spannungen zwischen den VAE und Saudi-Arabien, meldete die Zeitung unter Berufung auf Vertreter der Emirate. Andere Nachrichtenagenturen, darunter Reuters, die sich ebenfalls auf ungenannte Quellen beriefen, meldeten jedoch, dass dies nicht der Wahrheit entspreche. Dies sorgte für eine Erholung der Ölpreise. Zudem ist die Zahl der aktiven Ölbohranlagen in den USA in der vergangenen Woche auf den tiefsten Stand seit sechs Monaten gefallen. Die Preise für Brent und WTI legten um bis zu 2,1 Prozent zu.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.853,74 1.856,45 -0,1% -2,71 +1,6% Silber (Spot) 21,21 21,27 -0,3% -0,06 -11,5% Platin (Spot) 978,00 979,08 -0,1% -1,08 -8,4% Kupfer-Future 4,08 4,08 +0,0% +0,00 +7,1%

Der nachgebende Dollar und die zurückgehenden Marktzinsen stützten den Goldpreis. Die Feinunze verteuerte sich um 1,0 Prozent auf 1.855 Dollar.

MELDUNGEN SEIT FREITAG 17.30 UHR

UKRAINE-KRIEG

- Die USA haben am Rande des Besuchs von Bundeskanzler Olaf Scholz neue Militärhilfen für die Ukraine im Umfang von 400 Millionen Dollar (rund 377 Millionen Euro) verkündet. Wie US-Außenminister Antony Blinken am Freitag bekanntgab, umfasst das neue Paket unter anderem Munition für Mehrfachraketenwerfer vom Typ Himars und für Haubitzen.

EU / MOLDAU

Die Europäische Union will die Republik Moldau nach Zeitungsinformationen beim Aufbau eines effizienten Sicherheitssektors helfen. Im Frühsommer sollen in einer weiteren zivilen EU-Mission Verwaltungsspezialisten aus den Mitgliedsländern aus Justiz, Polizei und Zollwesen dorthin entsandt werden, berichtet die Welt am Sonntag und beruft sich dabei auf ranghohe EU-Diplomaten. Darüber hinaus wolle Brüssel auch Experten schicken, die das Land im Westen der Ukraine im Kampf gegen Cyberangriffe und Desinformation beraten.

USA / DEUTSCHLAND

Vor seinem Treffen mit US-Präsident Joe Biden im Weißen Haus hat Bundeskanzler Olaf Scholz das vertrauensvolle Verhältnis mit den USA hervorgehoben. Die Beziehungen zwischen Deutschland und den USA seien "so gut, wie sie seit vielen Jahren nicht gewesen" seien, sagte Scholz am Freitag vor Journalisten in Washington.

INNENPOLITIK DEUTSCHLAND

CDU und SPD in Berlin nehmen am Donnerstag ihre Koalitionsverhandlungen auf. Dies teilten Sprecher beider Parteien am Sonntag mit. Ziel ist es, mit den Koalitionsgesprächen möglichst in rund vier Wochen bis Ende März fertig zu sein.

VOLKSKONGRESS CHINA

China hat zum Auftakt des Nationalen Volkskongresses eine Erhöhung der Rüstungsausgaben um 7,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr angekündigt. Damit übertrifft sie das ebenfalls dort angekündigte Wirtschaftswachstum von 5 Prozent für 2023. Bei der Vorstellung des chinesischen Haushaltsplans sagte der scheidende Ministerpräsident Li Keqiang vor den Delegierten in Peking, die "Versuche von außen, China zu unterdrücken und einzudämmen" eskalierten derzeit. Li bekräftigte die Position Pekings gegen den, wie er es nannte, "Separatismus" in Taiwan.

POLITIK USA / CHINA

Die US-Regierung will nach chinesischen Investitionen im Inland nun auch US-Investitionen in China ins Visier nehmen, um den möglichen Transfer sensibler Technologien zu unterbinden. Das Finanz- und das Handelsministerium arbeiten an einem neuen Regelwerk, mit dem sich US-Investitionen in fortschrittliche Technologien im Ausland untersagen lassen, die ein Risiko für die nationale Sicherheit darstellen könnten.

INNENPOLITIK ESTLAND

Die Reformpartei von Ministerpräsidentin Kaja Kallas hat die Parlamentswahl in Estland deutlich gewonnen. Nach fast vollständiger Auszählung der Stimmen kam die moderat konservative Reformpartei auf 31,6 Prozent und verbesserte somit ihr Ergebnis aus dem Jahr 2019, wie aus den in der Nacht zum Montag veröffentlichten Ergebnissen hervorging. An zweiter Stelle lag die Rechtsaußen-Partei Ekre mit 16 Prozent.

STEUERAUFKOMMEN DEUTSCHLAND

Der Staat kann nach der nächsten Steuerschätzung im Mai voraussichtlich mit höheren Einnahmen rechnen. "Die aktuell günstige Beschäftigungsentwicklung und die zunehmende Lohndynamik sprechen für ein Steuerplus gegenüber der bisherigen Schätzung", sagte Jens Boysen-Hogrefe vom Institut für Weltwirtschaft in Kiel der Welt am Sonntag.

RENTENBEITRÄGE DEUTSCHLAND

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) hat versichert, dass der Beitragssatz in der gesetzlichen Rentenversicherung nach der bis 2025 geltenden Begrenzung bis zum Ende des Jahrzehnts nur moderat angehoben werden muss.

RATING ÖSTERREICH

Fitch hat das Rating von Österreich mit AA+ bestätigt. Der Ausblick ist negativ.

GRÜNE TECHNOLOGIEN / EU

Die EU-Kommission plant nach Medienberichten Quoten bei der Selbstversorgung mit grünen Technologien, um die Abhängigkeit von Drittländern wie China zu reduzieren. Dies berichteten die Wirtschaftswoche und das Handelsblatt unter Berufung auf Pläne der Brüsseler Behörde. Demnach soll die EU 40 Prozent ihres jährlichen Bedarfs an emissionsfreien Technologien ab 2030 selbst produzieren.

VEREINTE NATIONEN / UMWELTSCHUTZ

Die UN-Mitgliedstaaten haben sich nach jahrelangen Verhandlungen auf den Text für das erste internationale Hochsee-Abkommen zum Schutz der Weltmeere geeinigt. Der Inhalt des Textes wurde zunächst nicht veröffentlicht.

ATOMSTREIT IRAN

Der Iran hat sich bereiterklärt, die Überwachungskameras in mehreren Atomanlagen wieder anzuschließen, und hat zudem häufigeren Inspektionen zugestimmt. Es sei vereinbart worden, "dass die Kameras und Überwachungssysteme wieder operieren", sagte der Chef der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA), Rafael Grossi, bei seiner Rückkehr aus Teheran am Samstag.

FED

Die holprigen Fortschritte bei der Senkung der Inflation in den USA bedeuten aus Sicht der Notenbankerin Mary Daly, dass die Leitzinsen wahrscheinlich weiter angehoben werden müssen und länger hoch bleiben werden.

ERDBEBEN / SYRIEN

Durch das verheerende Erdbeben im türkisch-syrischen Grenzgebiet vor knapp einem Monat sind in Syrien nach Schätzungen der Weltbank direkte Schäden von 5,1 Milliarden Dollar (4,7 Milliarden Euro) entstanden.

VOLKSWAGEN I

baut ein Werk für seine neue Marke Scout in den USA. Wie Scout Motors nach einer Aufsichtsratssitzung des VW-Konzerns mitteilte, soll das Werk im US-Bundesstaat South Carolina entstehen. Die Investition von 2 Milliarden US-Dollar habe das Potenzial, 4.000 oder mehr Jobs entstehen zu lassen. Bei voller Kapazität könnten mehr als 200.000 Fahrzeuge im Jahr produziert werden. Baubeginn ist für Mitte 2023 geplant, die Produktion soll Ende 2026 starten.

VOLKSWAGEN II

hat sein Absatzziel für Elektro-Pkw der Kernmarke in Europa deutlich erhöht. "Im Jahr 2030 sollen mindestens 80 Prozent aller in Europa ausgelieferten Fahrzeuge vollelektrisch sein", sagte New Mobility-Markenvorstand Thomas Ulbrich der Automobilwoche. Die 2021 vorgestellte bisher gültige Zielquote lag bei 70 Prozent.

RHEINMETALL

verhandelt über den Bau einer Panzerfabrik auf ukrainischem Boden. "Für rund 200 Millionen Euro kann ein Rheinmetall-Werk in der Ukraine aufgebaut werden, das jährlich bis zu 400 Panther produziert. Die Gespräche mit der dortigen Regierung sind vielversprechend, und ich hoffe auf eine Entscheidung in den nächsten zwei Monaten", sagte CEO Armin Papperger der Rheinischen Post.

DWS

Die Organisation Bürgerbewegung Finanzwende hat dem Vermögensverwalter massives Greenwashing vorgeworfen. Die Tochter der Deutschen Bank habe im vergangenen Jahr mit Mitteln aus angeblich nachhaltigen Fonds 20-mal mehr Geld in Öl- und Gasunternehmen investiert als in Firmen für Solar- oder Windenergie, so Finanzwende. Die DWS erklärte, sie könne die Zahlen aufgrund der ihr vorliegenden Informationen nicht vollständig nachvollziehen.

FIELMANN

Bei der Optikerkette entfallen in den kundenfernen Zentralbereichen der gesamten Gruppe bis 2025 insgesamt einige Hundert Stellen - zunächst 66 bis Mitte 2024. "Wir digitalisieren, automatisieren und vereinheitlichen unsere Kernprozesse, um wieder Kostenführer zu werden und somit Preisführer bleiben zu können", sagte eine Unternehmens-Sprecherin.

SOFTWARE AG

will der Hauptversammlung eine Dividende von 0,05 Euro je Aktie vorschlagen nach 0,76 Euro im Vorjahr. Die Software AG begründete dies mit einer "vorsichtigeren Kapitalallokation zur Stärkung der langfristigen Profitabilität und finanziellen Ausstattung".

BAYERNLB

hat im vergangenen Jahr ihr Ergebnis vor Steuern auf mehr als 1 Milliarde Euro gesteigert. Das sagte Finanzvorstand Markus Wiegelmann im Interview mit der Börsen-Zeitung. Die genaue Zahl will er in der Jahrespressekonferenz am 5. April nennen.

MUTARES

will einen neuen Automobilzulieferer mit Sitz in Frankfurt schmieden und in zwei Jahren an die Börse bringen. Für das Unternehmen mit etwa 7.500 Beschäftigten fusioniert Mutares drei in den vergangenen Jahren gekaufte Geschäfte im Bereich der Kunststoff-Spritzgussteile, wie Mutares-Vorstandsmitglied Johannes Laumann der Frankfurter Allgemeinen Zeitung sagte.

CREDIT SUISSE

Der US-Investmentmanager Harris Associates, der vergangenes Jahr noch bis zu 10 Prozent an der Schweizer Bank hielt, ist komplett ausgestiegen, wie Harris-CIO David Herro der Financial Times sagte.

ALTRIA

hat seine 35-prozentige Beteiligung an Juul gegen eine "nicht-exklusive, unwiderrufliche globale Lizenz" für einen Teil des geistigen Eigentums von Juul an erhitztem Tabak eingetauscht.

AMAZON

schließt im Zuge von Kostensenkungen acht seiner kassenlosen Geschäfte in den USA.

ARM / SOFTBANK

Der britische Chipdesigner Arm dürfte einem Agenturbericht zufolge im April einen vertraulichen Antrag für einen Börsengang in den USA stellen. Die Tochter des japanischen Technologiekonzerns Softbank wolle mit dem IPO mindestens 8 Milliarden US-Dollar erlösen, berichtete die Nachrichtenagentur Reuters.

TESLA

hat in den USA die Preise für das Model S und das Model X gesenkt, um den Absatz anzukurbeln.

TWITTER

hat im Dezember gegenüber dem Vorjahresmonat nach Angaben informierter Kreise rund 40 Prozent an Umsatz und bereinigtem Gewinn eingebüßt. Nach der Übernahme der Social-Media-Plattform durch Elon Musk im Oktober hatten sich viele Werbetreibende zurückgezogen.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros/cln

(END) Dow Jones Newswires

March 06, 2023 01:30 ET (06:30 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.