Die Aktie von BP steht kurz vor einem weiteren Kaufsignal. Rückenwind von den Rohölmärkten gibt es zum Wochenstart indes nicht. So haben die Ölpreise leicht nachgegeben. Am Montagmorgen kostete ein Barrel der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Mai 85,33 US-Dollar. Das waren 50 Cent weniger als am Freitag.Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur April-Lieferung fiel indes um 48 Cent auf 79,20 Dollar. Für etwas Belastung sorgte zum Wochenstart China. Regierungschef ...

Den vollständigen Artikel lesen ...