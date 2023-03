Der DAX dürfte sich zum Wochenstart weiter in Richtung Jahreshoch bei 15.658 Punkte vorarbeiten. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex am Montag rund zweieinhalb Stunden vor dem Handelsstart gut 0,3 Prozent höher auf 15.624 Punkte. In der Vorwoche hatte er nach einem zwischenzeitlichen Vierwochentief letztlich nach fast zweieinhalb Prozent gewonnen.Auch in den USA war die Erholung am Freitag nach dem europäischen Handelsende weitergegangen. Vor allem auf den japanischen Markt übertrug sich ...

