The following instruments on XETRA do have their last trading day on 06.03.2023Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 06.03.2023ISIN NameUS049560AU94 ATMOS ENERGY 21/23XS2262052686 HEJUN SHUNZE 20/23DE000A2BPEU0 BASF SE OPA.17/23 MODE000A2BPEV8 BASF SE OPA.17/23 OOXS1377237869 SPAREBK 1 BOLIG.16/23 MTNXS1788584321 BBVA 18/23 FLR MTNDE000CZ45VR3 COBA 20/23S 951XS1662407862 IRAK 17/23 REGSLU2420558889 HIRO METAVER.ACQU. A LS 1IT0003124663 PRIMA INDUSTRIE EO 2,50US89788JAB52 TRUIST BANK 20/23 MTNXS2131864857 WORLD BK 20/23 MTN