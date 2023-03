The following instruments on XETRA do have their first trading 06.03.2023Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 06.03.2023AktienCA0976923056 Bolt Metals Corp.US16941T2033 China Pharma Holdings Inc.CA5362502026 Lion Rock Resources Inc.US91822M5022 Veon Ltd. ADRAnleihen/Fonds1 XS2595418596 BASF SE2 XS2595028452 Marokko, Königreich3 XS2595028700 Marokko, Königreich4 US88167AAR23 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V5 XS2596437918 Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank6 AU3CB0297547 Queensland Treasury Corp.7 DE000DD5A2L0 DZ BANK AG8 DE000LB3MZM4 Landesbank Baden-Württemberg9 CH1239464634 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken10 XS2595418323 BASF SE11 XS2595418679 BASF SE12 ES0840609046 Caixabank S.A.13 US281020AX52 Edison International14 US30040WAT53 Eversource Energy15 US404280DU06 HSBC Holdings PLC16 US404280DW61 HSBC Holdings PLC17 US404280DV88 HSBC Holdings PLC18 US828807DU83 Simon Property Group L.P.19 US828807DV66 Simon Property Group L.P.20 US854502AT83 Stanley Black & Decker Inc.21 US854502AS01 Stanley Black & Decker Inc.22 XS2592306752 Sumitomo Corp.23 USJ7771YRZ27 Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd.24 USJ7771YSA66 Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd.25 XS2592804194 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V.26 US88167AAS06 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V.27 US92345YAH99 Verisk Analytics Inc.28 XS2592804434 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V.29 DE000A3SJZU0 Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen30 LU1876154029 Deka-UnternehmerStrategie Europa CF Fonds31 LU1127969597 T. Rowe Price Funds Global Focused Growth Equity