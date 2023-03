EQS-News: BAUER Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis/Jahresergebnis

Schrobenhausen - Die BAUER AG hat nach heute vorliegenden vorläufigen Geschäftszahlen für das Jahr 2022 die zuletzt gegebene Prognose erreicht. Die BAUER Gruppe musste zuletzt am 6. Dezember 2022 ihre Prognose anpassen. Hintergrund dafür war ein deutlicher Abwertungsbedarf auf das Anlage- sowie das Umlaufvermögen aufgrund des veränderten Zinsumfeldes durch weiter ansteigende Zinsen und daraus resultierende deutlich ansteigende Weighted Average Cost of Capital (WACC) sowie eine veränderte Beurteilung von Länderrisiken. Zusätzlich wurde der Verkauf bzw. die Abwicklung von weiteren Tochtergesellschaften beschlossen. Infolgedessen erwartete der Konzern seitdem zwar weiterhin eine deutliche Steigerung bei der Gesamtkonzernleistung, jedoch ein EBIT für das Geschäftsjahr 2022 zwischen -65 Mio. bis -90 Mio. EUR. Die BAUER Gruppe hat für das Geschäftsjahr 2022 nach nun vorliegenden vorläufigen und ungeprüften Berechnungen eine Gesamtkonzernleistung von etwa 1,75 Mrd. EUR (Vorjahr: 1,5 Mrd. EUR) und ein EBIT von rund -68 Mio. EUR (Vorjahr: 36,0 Mio. EUR) erreicht und liegt damit im Rahmen der zuletzt gegebenen Prognose. Insbesondere das Segment Maschinen verzeichnete ein besser als erwartetes operatives Ergebnis im vierten Quartal 2022. Positiv entwickelte sich weiter der Auftragsbestand des Konzerns, der zum Jahresende 2022 bei etwa 1.445 Mio. EUR (Vorjahr: 1.364,4 Mio. EUR) lag. Die vollständigen und geprüften Geschäftszahlen 2022 sowie die Prognose für das Geschäftsjahr 2023 werden am 5. April 2023 veröffentlicht. Die Berechnungsweise der Gesamtkonzernleistung ist im Anhang des Geschäftsberichts 2021

auf S. 102 zu finden: https://www.bauer.de/export/shared/documents/pdf/investor_relations/annual_report/annual_report_2021_de_i.pdf Über Bauer Die BAUER Gruppe ist führender Anbieter von Dienstleistungen, Maschinen und Produkten für Boden und Grundwasser. Der Konzern verfügt über ein weltweites Netzwerk auf allen Kontinenten. Die Geschäftstätigkeit ist in drei zukunftsorientierte Segmente mit hohem Synergiepotential aufgeteilt: Bau, Maschinen und Resources. Bauer profitiert in hohem Maße durch das Ineinandergreifen der drei Geschäftsbereiche und positioniert sich als innovativer und hoch spezialisierter Anbieter von Produkten und Serviceleistungen für anspruchsvolle Spezialtiefbauarbeiten und angrenzende Märkte. Damit bietet Bauer passende Lösungen für die großen Herausforderungen in der Welt, wie die Urbanisierung, den wachsenden Infrastrukturbedarf, die Umwelt sowie für Wasser. Die BAUER Gruppe, gegründet 1790, mit Sitz im oberbayerischen Schrobenhausen verzeichnete im Jahr 2021 mit etwa 12.000 Mitarbeitern weltweit eine Gesamtkonzernleistung von 1,5 Milliarden Euro. Die BAUER Aktiengesellschaft ist im Prime Standard der Deutschen Börse gelistet. Weitere Informationen finden Sie unter www.bauer.de . Folgen Sie uns auf Facebook , LinkedIn und YouTube !.



