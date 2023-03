EQS-News: Bauakzente Balear Invest GmbH / Schlagwort(e): Anleihe/Immobilien

Luxus-Immobilien auf Mallorca 30 % teurer als im Vorjahr: Jüngste Studie bestätigt Geschäftsmodell der Bauakzente Balear Invest GmbH Für Neubauten werden im Südwesten Preisaufschläge von 42% bezahlt

Bauakzente realisiert seit 2015 Luxus-Immobilien auf Mallorca

6,50-%-Bauakzente-Anleihe notiert an der Börse Frankfurt

Kaarst/Mallorca, 06. März 2023: Die Immobilienpreise auf Mallorca sind auch im vergangenen Jahr kräftig gestiegen. Preistreiber ist weiterhin das Luxus-Segment. In diesem habe die Preise um bis zu 30 % zugelegt. Gleichzeitig geht das Angebot an Immobilien - insbesondere von Luxus-Objekten - weiter zurück. Zu diesen Ergebnissen kommt eine unabhängige Marktstudie des Steinbeis-Transfer-Institut (STI) Center for Real Estate Studies (CRES) in Zusammenarbeit mit dem Immobilienmaklerunternehmen Porta Mallorquina Real Estate. Im Januar 2023 lag der durchschnittliche Quadratmeterpreis bei rund 5.700 Euro. Dies entspricht einer Steigerung um 10,9 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Das Angebot ist im Vorjahresvergleich mit denselben Maklerwebseiten um rund 13 Prozent gesunken. Luxus-Immobilien sind Preistreiber Gemäß der Studie sind Objekte in den gehobenen und luxuriösen Segmenten die Preistreiber. Für eine Luxus-Immobilie im Südwesten der Baleareninsel muss Anfang 2023 im Durchschnitt 12.860 Euro bezahlt werden. Dies sind 30 % mehr als im Vorjahr. Neue Objekte sind im Südwesten rund 42 % teurer als Bestandsimmobilien. Für exklusive Objekte mit Tiefgarage, Aufzug, Infinity Pool und Fußbodenheizung können die Preise auch auf bis zu 30.000 Euro hoch gehen. Die vollständige Studie steht auf https://www.porta-mallorquina.de/blog zum Download zur Verfügung. Bauakzente Gruppe entwickelt seit 2015 Luxus-Immobilien auf Mallorca Die Studie bestätigt das Geschäftsmodell der Bauakzente Balear Invest GmbH und die Attraktivität der Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A30VGQ1) mit einem Festzins von 6,5% p.a. Das Wertpapier notiert an den Börsen Frankfurt und Quotrix. Seit 2015 entwickelt die Bauakzente Gruppe Luxus-Immobilien auf Mallorca. Dabei liegt der Fokus auf dem Südwesten. Erst im vergangenen Jahr wurde in Nova Santa Ponsa eine spektakuläre Villa fertiggestellt und für rund 4 Mio. Euro verkauft. Derzeit realisiert die Bauakzente Balear Invest in Cala Llamp im Südwesten Mallorcas eine Luxus-Villa mit unverbaubarem Meerblick. Nach der Fertigstellung - bezugsfertig und voll möbliert - Mitte 2023 soll sie für über 10 Mio. Euro verkauft werden. Und ein weiteres Projekt ist bereits in der Entwicklung. So hat der inhabergeführte Projektentwickler ein Grundstück in Nova Santa Ponsa, hoch oben auf dem Hausberg "Ensaimada", gekauft. Das Grundstück hat eine Fläche von 905 qm mit Südausrichtung, einen unverbaubaren Blick auf das offene Meer und auf Port Adriano. Dort soll die nächste Traum-Villa im Wert von voraussichtlich mehr als 9 Mio. Euro entstehen.

Die Bauakzente Balear Invest GmbH ist eine 100%-ige Tochtergesellschaft der Bauakzente Uhlig GmbH und damit Teil der Bauakzente Gruppe. Die Bauakzente Gruppe ist ein inhabergeführter Immobilienprojektentwickler mit über 15 Jahren Erfahrung bei der Realisierung und dem Verkauf von Ein- & Mehrfamilienhäusern im gehobenen Segment. Neben der Kernregion Nordrhein-Westfalen wurde im Jahr 2002 auf Sylt die erste Luxus-Immobilie entwickelt. Auf Mallorca ist die Bauakzente Gruppe seit dem Jahr 2015 aktiv und hat seitdem sechs exklusive Objekte entwickelt und veräußert.

