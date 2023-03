Dr. Jack Kolenda, Toronto, und Lux Vitae Worldwide geben erfreut bekannt, dass die Nasendekolonisierungstherapie Steriwave seit September 2021 erfolgreich von der Rockband KISS verwendet wird, um die Übertragung und Verbreitung von Covid 19 auf ihrer Welttournee zu verhindern und um Covid-19-positive Personen in Toronto und ganz Kanada zu behandeln.

Doc McGhee, der legendäre Manager von KISS, sagt dazu: "Es wäre unmöglich nicht nur unwahrscheinlich, sondern ganz unmöglich für KISS, ihre Welttournee ohne den Schutz der Steriwave-Behandlung fortzusetzen."

PRESSEKONFERENZ

MONTAG, 6. MÄRZ 2023, 10 UHR, TORONTO, ONTARIO, KANADA

Ort: Vantage Venues, Conference Room S1, The Sun Life Tower, 150 King Street West, 27th Floor, Toronto (Auf der 27. Etage gehen Sie bitte zur Rezeption und sagen dort Bescheid, dass Sie an der Lux Vitae-Pressekonferenz teilnehmen.)

Einzelheiten zur Pressekonferenz und die Teilnahmebestätigung erhalten Sie telefonisch unter der Rufnummer:

(416) 912-7130

MODERATOR: ROD BLACK

TEILNEHMER:

DR. JACK KOLENDA, HNO-CHIRURG UND MEDICAL DIRECTOR DER VERSO SURGERY, OAKVILLE, ONTARIO, KANADA

DOC MCGHEE, MANAGER VON KISS

MICHAEL "PINBALL" CLEMONS

GARY LEEMAN, EHEMALIGER SPIELER DER TORONTO MAPLE LEAFS, SPIELER DER MONTREAL CANADIENS UND GEWINNER DES STANLEY CUP

DR. JOSEP ARGEMI, MD, PhD, ABTEILUNG FÜR INNERE MEDIZIN, UNIVERSITÄT NAVARRA IN PAMPLONA, SPANIEN

GARY SEGAL, EHEMALIGER VORSITZENDER DER VANCOUVER GENERAL HOSPITAL UBC FOUNDATION

Zu einer Zeit, als sich viele Sportmannschaften und Künstler wegen der Corona-Bedrohung isolierten, ging die Rockband KISS im August 2021 auf die größte Rock-and-Roll-Musiktournee seit dem Beginn der Coronapandemie, die sie planmäßig durch 61 Städte in 31 Ländern auf vier Kontinenten der Welt führen sollte. Vor dem Auftritt in Philadelphia am 26. Augst 2021 zog sich Paul Stanley, der Mitbegründer, Leadsänger und Leadgitarrist von KISS, eine Covid-19-Infektion zu und KISS musste 9 Konzerttermine zu Beginn der Welttournee absagen. Der legendäre Manager von KISS, Doc McGhee, hatte von der Nasendekolonisierungstherapie Steriwave gehört und beschloss nach einer umfangreichen Informationssammlung, die Steriwave-Therapie auf der KISS-Welttournee einzusetzen.

Unter der Aufsicht von Dr. Jack Kolenda, HNO-Chirurg und Medizinischer Direktor des Verso Surgery Centre in Oakville, Ontario, Kanada, und Lux Vitae Worldwide, führte Doc McGhee, Manager von KISS, die Nasendekolonisierungstherapie Steriwave ein, um die Bandmitglieder, Manager und Crew von KISS auf der Welttournee zu schützen und die Übertragung und Verbreitung von Covid 19 zu verhindern. Gemäß dem Behandlungsprotokoll mussten KISS, die Manager und Crewmitglieder sich an jedem Konzerttag vier Minuten lang mit Steriwave behandeln. Dies entspricht genau dem Behandlungsprotokoll, das im Vancouver General Hospital seit über 12 Jahren als Pflegestandard eingesetzt wird, um fast alle Patienten vor einem chirurgischen Eingriff zu behandeln, um sie gegen die Verbreitung von MRSA und anderen Krankenhausinfektionen zu schützen.

Das im Verlauf der Pandemie von Dr. Jack Kolenda perfektionierte Steriwave-Protokoll für COVID-19 wurde zur Behandlung von 344 Covid-19-positiven Patienten mit der Steriwave-Therapie eingesetzt, um das systemische Fortschreiten der Symptome von Covid 19 zu reduzieren und eine schnellere Genesung zu fördern. Mehrere dieser Patienten werden an der Pressekonferenz teilnehmen, um über ihre persönlichen Erfahrungen mit der Steriwave-Therapie zu berichten.

Dr. Kolenda hatte die Nasendekolonisierungstherapie Steriwave zu demselben Zweck verwendet, für den sie im Vancouver General Hospital eingesetzt wird, nämlich, um seine Patienten nach chirurgischen Eingriffen gegen Infektionen an der Operationsstelle zu schützen. Da zu Beginn der Covid-19-Pandemie weder Vorbeugungsmaßnahmen für die Prävention der Übertragung und Verbreitung von Covid 19 noch Therapien für Covid-19-positive Patienten zur Verfügung standen, prüfte Dr. Kolenda die vorliegende Literatur und beobachtete, dass bei Patienten mit einer niedrigeren Virus- und Bakterienlast in der Nase eine geringere Wahrscheinlichkeit des Sterbens oder Krankenhausaufenthalts bestand. Auf der Basis dieser Informationen veranlasste Dr. Kolenda den Einsatz von Steriwave für die Behandlung seiner Mitarbeiter und Patienten, um die Übertragung und Verbreitung von Covid 19 zu verhindern. Der Einsatz der Steriwave-Therapie in seinem medizinischen Zentrum zeigte eine Schutzwirkung gegen Covid-19-Infektionen bei seinen Mitarbeitern und ermutigte Dr. Kolenda daher, die Anwendung von Steriwave auszudehnen und ein Behandlungsprotokoll zu erstellen. Auf diese Weise entstand das Kolenda-Argemi-Protokoll, das in erfolgreichen klinischen Studien am Sunnybrook Hospital (Toronto) und an der Universitätsklinik Navarra, einem weltweit führenden medizinischen und Forschungszentrum in Pamplona (Spanien), zum Einsatz kam. Diese beiden Studien belegten anschließend eine erheblich reduzierte Viruslast in den anterior nares (vorderen Nasenlöchern) und eine reduzierte Infektiosität von Covid 19 bei Covid-19-positiven Patienten.

Bei der nasalen Photodesinfektionstherapie Steriwave handelt es sich um eine nicht-antibiotische, lichtbasierte, antimikrobielle Therapie, die von der in Vancouver ansässigen Firma Ondine Biomedical entwickelt wurde. Steriwave kann schnell alle Varianten des Coronavirus und jegliche infektiöse Bakterien- oder Pilz-Cofaktoren innerhalb weniger Minuten beseitigen. Das von Dr. Kolenda und Dr. Josep Maria Argemi entwickelte Steriwave Covid-19-Behandlungsprotokoll ist eine topische, nicht invasive, virusbekämpfende Behandlung der oberen Atemwege, die das Coronavirus in der vorderen Nase, das eine Hauptinfektionsquelle ist, abtötet. Im Jahr 2021 erhielt die Steriwave-Therapie internationale Anerkennung auf der International Conference of Prevention and Infection Control (ICPIC) in Genf, wo sie für den Einsatz in der Behandlung Covid-19-positiver Patienten mit dem Innovation Excellence Award ausgezeichnet wurde.

Dr. Kolenda war der erste Arzt in der Welt, der die Steriwave-Therapie für Covid-19-positive Patienten bereitstellte, von denen einige immungeschwächt und stark symptomatisch waren, und ein rasches Abklingen der Covid-19-Symptome in allen mit Steriwave behandelten Patienten beobachtete. Und vor allem wurden keine der mit Steriwave behandelten Covid-19-positiven Patienten ins Krankenhaus eingeliefert. Kürzlich wurde die Wirksamkeit des Kolenda-Argemi-Behandlungsprotokolls für Steriwave in einer randomisierten Kontrollstudie mit COVID-19-Patienten bestätigt, die an der Universitätsklinik Navarra in Pamplona (Spanien) durchgeführt und in der Fachzeitschrift Frontiers in Cellular and Infection Microbiology (https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fcimb.2023.1110467/full) veröffentlicht wurde. Die randomisierte Kontrollstudie der Universität Navarra belegte, dass die Steriwave-Therapie in der Lage war, die Viruslast in den anterior nares (vorderen Nasenlöchern) erheblich zu reduzieren, die Infektiosität von Covid 19 erheblich zu reduzieren und die COVID-Symptome rapide abklingen zu lassen.

Dr Alejandro Fernandez-Montero, Hauptverfasser, mitleitender Prüfarzt und außerordentlicher Professor an der Abteilung für Arbeitsmedizin an der Universität Navarra, kommentierte: "Diese randomisierte, kontrollierte Studie zeigte, dass Photodesinfektion eine wirksame und sichere neuartige Therapie für SARS-CoV-2-Träger sein könnte, die die Ansteckungszeit erheblich verkürzt. Am interessantesten ist dabei der Nachweis einer adaptiven Immunantwort bei den behandelten Patienten. Diese bildet die Grundlage der Impfung und bedeutet, dass die Nasendekolonisierung in künftigen Pandemien eine alternative, kostengünstige, verbreitet zugängliche Behandlung von Atemwegsviren darstellen könnte. Im Verlauf half die Behandlung insbesondere bei der Aufrechterhaltung der zellvermittelten Immunität, was bemerkenswert ist, denn dies ist der Immunschutz, der gegen einen schweren Verlauf notwendig ist."

Dr. José Luis Del Pozo, Leiter der Abteilung für Infektionskrankheiten und klinische Mikrobiologie an der Universitätsklinik Navarra, Co-Studienleiter und Studienverfasser, kommentierte: "Diese Studie hat unser Verständnis der Pathogenese von SARS-CoV-2 erweitert, denn wir konnten interessanterweise zeigen, dass die Behandlung mit aPDT, das nur in die Nasengänge eingebracht wurde, auch die SARS-CoV-2-Kolonisierung des Nasenrachenraums verringerte. Das bedeutet, dass wir möglicherweise die Virusausbreitung vom oberen in den unteren Atemwegstrakt verlangsamen und die Krankheitsschwere reduzieren können. Damit verringern wir dann wiederum den Druck auf Krankenhauseinrichtungen, wie etwa die Intensivstationen. Es bedeutet außerdem, dass wir die Virusausbreitung verlangsamen oder die Übertragung bei einem Ausbruch verhindern können, und zwar im klinischen ebenso wie im nicht-klinischen Umfeld, selbst wenn diese Patienten früher geimpft wurden."

Ein signifikantes Ergebnis der randomisierten Kontrollstudie ist, dass die Photodesinfektion mit Steriwave die Immunität der Patienten gegen Covid 19 bis 20 Wochen nach der Behandlung erheblich verlängerte. Dieses Ergebnis legt den Schluss nahe, dass die Steriwave-Therapie eine der wichtigsten Innovationen im Kampf gegen Coronaviren und andere Erreger von Atemwegserkrankungen ist. Die Steriwave-Therapie hat sich als sicher und wirksam für die Prävention der Übertragung und Verbreitung von Covid 19 und für die Behandlung von COVID-19-positiven Patienten erwiesen und ist eine hochwirksame Lösung zum Schutz derjenigen, die an der vordersten Front stehen und im Gesundheitswesen tätig sind, etwa als Teil der persönlichen Schutzausrüstung (PPE).

In einer kürzlichen Pressemitteilung kommentierte Carolyn Cross, Gründerin und CEO von Ondine Biomedical, die Ergebnisse der randomisierten Kontrollstudie zu Steriwave der Universität Navarra mit folgenden Worten: "Die Studie der Universitätsklinik Navarra wirft ein neues Licht auf die Steriwave-Therapie von Atemwegsviren, wo Antibiotika vollkommen unwirksam und neue Antivirustherapien nur begrenzt wirksam sind. Während rund um den Globus rapide neue Covid-19-Varianten entstehen, freuen wir uns darauf, unseren Teil dazu beitragen zu können, unseren Gemeinschaften, Krankenhäusern, Kliniken und Ersthelfern dabei zu helfen, diese neuen Bedrohungen zu bewältigen. Steriwave wird seit mehr als zehn Jahren erfolgreich in den chirurgischen Abteilungen kanadischer Krankenhäuser eingesetzt und reduziert dort erheblich die postchirurgischen Infektionsraten, die Aufenthaltsdauer und Wiedereinweisungen ins Krankenhaus. Die Beseitigung eines breiten Spektrums von Krankheitserregern aus der Nase vor einem chirurgischen Eingriff hat sich als bedeutender Faktor reduzierter im Krankenhaus erworbener Infektionen in diesen Kliniken erwiesen. Mehr als 100.000 Patienten haben bereits von diesem schmerzlosen und schnellen Ansatz der Infektionskontrolle profitiert und zwar ohne Angst vor Resistenzbildung und möglicher antibiotikabedingter nachteiliger Reaktionen."

Die auf Photodesinfektion beruhende nasale Dekolonisierungstherapie Steriwave wurde von Ondine Biomedical, einem in Vancouver ansässigen Biowissenschaftsunternehmen, entwickelt und wird von diesem hergestellt (www.ondinebio.com). Die Aktien des Unternehmens sind an der Londoner AIM Stock Exchange unter dem Börsenkürzel OBI notiert. Ondine Biomedical ist weltweit führend in der Entwicklung und Schaffung antimikrobieller Photodesinfektionstherapien und -technologien und hat 7 Produkte in seiner Pipeline.

Steriwave, die antimikrobielle photodynamische Therapie und Technologie, beseitigt und mildert eine Bedrohung, die von der WHO, dem CDC und der Bill and Melinda Gates Foundation als eine der größten Bedrohungen der Menschheit im nächsten Jahrzehnt bezeichnet wird, nämlich antibiotikaresistente Infektionen und antimikrobielle Resistenz (AMR).

Die Steriwave-Therapie ist in Kanada, der Europäischen Union, Großbritannien, Irland, Australien und Mexiko zugelassen.

In den USA wird die Steriwave-Therapie weder verkauft noch vertrieben.

