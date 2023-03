Infineon will sein Geschäft mit neuartigen Leistungshalbleitern auf Basis von Galliumnitrid (Gan) mit einem Zukauf in Kanada ausbauen. Bauteile auf GaN-Basis sind kleiner, energieeffizienter und temperaturbeständiger als klassische Siliziumchips - und erfreuen sich einer rasant steigenden Nachfrage. Daher kommt die geplante Übernahme des in Ottawa ansässigen Halbleiterhersteller Gan Systems am Markt gut an.Noch ist die auf GaN basierende Technologie recht klein im Vergleich zu dem gängigen Silizium ...

Den vollständigen Artikel lesen ...