Unterföhring (ots) -Wie gewonnen... Joko Winterscheidt muss seinen Job als Quizmaster wieder abgeben. Der Show-Erfinder verliert am Sonntagabend im Finale von "Wer stiehlt mir die Show?" gegen Wildcard-Kandidat Svenrik aus München. Damit gewinnt mit dem 37-Jährigen bereits zum zwei Mal in dieser Staffel die Wildcard die erfolgreiche ProSieben-Quizshow. Er wird kommenden Sonntag zur Prime Time die Sendung nach seinen Wünschen gestalten und mit "Wer stiehlt Svenrik die Show?" zum ersten Mal in seinem Leben eine Fernsehsendung moderieren.In der jungen Zielgruppe (14-49 J.) überzeugt die Quizshow von und mit Joko Winterscheidt mit sehr starken 17,4 Prozent Marktanteil.Joko muss am Sonntag (12. März, 20:15 Uhr, ProSieben) wieder ins Rateteam zu Schauspielerin Jasna Fritzi Bauer, Musiker Sido und Tokio-Hotel-Frontmann Bill Kaulitz wechseln. Sie versuchen, Wildcard-Kandidat Svenrik die Show wieder zu stehlen."Wer stiehlt mir die Show?" - immer sonntags, um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf JoynHashtag zur Show: WSMDSBasis: Marktstandard TV; Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | Seven.One Entertainment Group | Business Intelligence; Erstellt: 06.03.2023 (vorläufig gewichtet)