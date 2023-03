DJ HDE: Verbraucherstimmung erholt sich weiter

BERLIN (Dow Jones)--Die Verbraucherstimmung hat sich in Deutschland nach Angaben des Handelsverbandes Deutschland (HDE) weiter erholt und die Bereitschaft zu einem höheren Konsum unter Verbrauchern wächst. Allerdings bleibt die Verbraucherstimmung trotz anhaltender Erholung noch hinter dem Vorkrisenniveau zurück, so das Ergebnis des aktuellen Konsumbarometers des HDE. Das Barometer stieg im März den fünften Monat in Folge und erreicht 93,19 nach 91,93 im Februar.

"Von seinem Vorkrisenniveau ist er daher noch immer weit entfernt. Jedoch könnte die anhaltende Erholung der Verbraucherstimmung ein erster Schritt in Richtung leichter gesamtwirtschaftlicher Verbesserungen in den kommenden Monaten sein", erklärte der HDE.

Bei der Anschaffungsneigung der Verbraucher zeichnet sich demnach ein positiver Trend ab. Zwar sei sie weiterhin geringer als vor Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine, doch sie steige den inzwischen fünften Monat in Folge. Diese Entwicklung zeigt nach Angaben des HDE, dass die Bereitschaft zu einem höheren Konsum unter Verbrauchern wächst. Ein Bedürfnis nach finanzieller Sicherheit bleibe dennoch bestehen, denn gleichzeitig nehme auch die Sparneigung weiter zu.

Die Verbraucher blickten zudem mit mehr Zuversicht auf die konjunkturellen Aussichten, auch wenn sie ihre im Zuge des Kriegsbeginns vor einem Jahr entstandene Eintrübung noch nicht vollständig aufgeholt haben. Sie erwarten für die nächsten Monate ein Anstieg bei ihrem verfügbaren Einkommen.

Laut HDE kann sich bei anhaltend positiver Entwicklung der Verbraucherstimmung der private Konsum in den nächsten Monaten zur gesamtwirtschaftlichen Erholung beitragen. "Vor allem von der weiteren Inflations- und Kaufkraftentwicklung ist abhängig, ob der zunehmende Optimismus der Verbraucher richtungsweisend für eine Aufhellung der gesamtwirtschaftlichen Situation sein kann", erklärte der HDE.

Das HDE-Konsumbarometer basiert auf einer Umfrage unter 1.600 Personen zur Anschaffungsneigung, Sparneigung, finanziellen Situation und anderen konsumrelevanten Faktoren für die kommenden drei Monate.

