Vaduz (ots) -Das Fürstentum Liechtenstein betreibt ein Netz an automatischen Verkehrszählstellen, um die Verkehrsmengen des motorisierten Individualverkehrs (MIV) sowie des Radverkehrs (RV) an strategisch relevanten Stellen des Landes- und Gemeindestrassennetzes zu erfassen.Das bestehende Zählstellennetz wurde in den letzten Monaten bedeutend ausgebaut und umfasst heute 51 Zählstellen. Durch den neu permanenten Betrieb von bisher alternierenden Zählern kann die Qualität und Genauigkeit der Verkehrsdaten verbessert werden. Die 30 zusätzlichen Zählstellen schaffen die Grundlage für ein umfassenderes und zuverlässigeres Verständnis der MIV und RV-Verkehrsströme in Liechtenstein.Genutzt werden die Verkehrsdaten für das Verkehrsmanagement, die Verkehrsstatistik und das Verkehrsmodell. Nicht zuletzt dienen die Daten den Verkehrsexpertinnen und Verkehrsexperten und der Politik als Entscheidungsgrundlage. Die Verkehrsstatistik für den MIV wie auch den RV dient aber auch dem Aufbau und der Fortschreibung von langjährigen Zeitreihen und Kennziffern zum Verkehrsgeschehen und dessen Entwicklung. Diese bilden die Grundlage für die Verkehrsplanungen und Verkehrsmodellierungen des Landes und der Gemeinden.Aktuell können die Verkehrszahlen über die Homepage des Amts für Hochbau und Raumplanung eingesehen werden. Eine Kartenübersicht aller MIV und RV Verkehrszählstellen ist in Arbeit. Die Kartenübersicht soll ab Mai 2023 online über das Geodatenportal (https://service.geo.llv.li/) einsehbar sein.