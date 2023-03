Der Investor Day in der vergangenen Woche hat die Tesla-Aktionäre enttäuscht. Elon Musk gab weder Details zu weiteren Modellen noch zur neuen Elektroauto-Plattform preis. Die Tesla-Aktie geriet im Anschluss unter Druck. Am heutigen Montag gibt es jedoch eine Überraschung von Seiten der Analysten: Philippe Houchois von Jefferies hat das Kursziel deutlich in die Höhe geschraubt.Der Experte hat das Kursziel von 180 auf 230 Dollar angehoben und seine Kaufempfehlung bestätigt. Fehlende neue Produkte ...

