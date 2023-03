Nach einem weitgehend ruhigen Wochenendhandel am Kryptomarkt verläuft auch der Start in die neue Woche relativ impulsarm. Am Montagvormittag dominieren zwar die roten Vorzeichen, die Verluste fallen bei den meisten Top-Coins allerdings moderat aus. Der Bitcoin notiert auf 24-Stunden-Sicht sogar nahezu unverändert bei rund 22.415 Dollar.Auf 7-Tages-Sicht steht allerdings ein Minus von rund 4,5 Prozent zu Buche, das zum größten Teil auf den rund 5-prozentigen Kursrutsch in der Nacht auf Freitag zurückzuführen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...