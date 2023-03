München (ots) -Die 19. Staffel der jungen Detektivserie startet am 11. März mit 13 neuen Folgen um 08.55 Uhr im Ersten und ist bereits ab dem 10. März vollständig in der ARD Mediathek zu sehen.Die neue Staffel der PFEFFERKÖRNER beginnt direkt mit einem Highlight: Die Hamburger Jung-Detektiv:innen treffen auf Hamburgs Polizist:innen vom Revier PK14. Die Pfefferkörner sind in der ersten Folge der neuen Staffel "Im Nagelstudio" einem Fall von Menschenhandel mitten in Hamburg auf der Spur und ahnen nicht, dass sie dabei Hilfe vom beliebten GROSSSTADTREVIER bekommen.Zum Inhalt: Jet realisiert nicht, dass er von einem vietnamesischen Mädchen bis ins HQ verfolgt wird, bis Milan sie hinter einem Sessel kauernd entdeckt. Nur mühsam können die Jungs Linh entlocken, dass sie eigentlich in einem Nagelstudio arbeitet, doch von dort geflohen ist, weil eine dubiose Hotelbesitzerin sie als Putzkraft anheuern wollte. Die Folge läuft am 11. März um 8.55 Uhr im Ersten.Ab Folge 237 "Die verschwundene Münze" geben Jet (Sheldon), Rafa (Kleon), Pippa (Elyza), Lou (Luna) sowie Milan (Cihan) den Staffelstab weiter an die neuen Pfefferkörner Jasina (Sophia), Leo (Charlotte), Moritz (Jan), Hakim (Mads) und Amy (Melody): Die 11-jährige Jasina ist mit meinem Metalldetektor auf archäologischer Schatzsuche, als sie plötzlich durch einen Schlag auf den Hinterkopf ohnmächtig zusammensinkt. Auf einer Parkbank wacht sie wieder auf, doch ihr Metalldetektor ist verschwunden und auf ihrem Unterarm findet sie die kryptische Drohung "Bleib weg, sonst...". Schnell finden die neuen Pfefferkörner heraus, dass hinter dem Übergriff ein echter "Cold Case" der Kriminalgeschichte steck und es um das Verschwinden einer millionenschweren Goldmünze geht...DIE PFEFFERKÖRNER wird produziert von der LETTERBOX FILMPRODUKTION (Produzent: Holger Ellermann) im Auftrag der ARD unter Federführung des NDR für Das Erste. Regie führten Andrea Katzenberger, Philipp Scholz und Lydia Bruna nach Drehbüchern von Anja Jabs, Andrea Katzenberger, Julia Thürnagel, Jörg Reiter, Katharina Mestre, Silja Clemens, Sebastian Grusnick & Thomas Möller. Kamera: Marius von Felbert und Christiane Buchmann. Ton: Christoph Bock und Michael Kunz. Schnitt: Johanna Dahl und Sönke Saalfeld. Licht: Andreas Kowol und Christian Nauen. Kindercoach: Svetlana Kanevski. Musik: Mario Schneider. Mischung: Tobias Farshim. Szenenbild: Nils Tünnermann. Kostüm: Lena Scharrer. Maske: Anja Swidlowski. Casting: Marion Haack. Produktionsleitung: Eva-Maria Eiter (LETTERBOX FILMPRODUKTION), Daniel Buresch (NDR). Herstellungsleitung: Andreas Knoblauch. Die Redaktion hat Sandra Le Blanc-Marissal (NDR).Pressekontakt:Studio Hamburg Produktion Gruppe GmbH,Marie Lerch, E-Mail: m.lerch@studio-hamburg.de, Tel. 040 6688 4802Original-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/5456157