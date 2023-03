© Foto: pixabay



"Aktie der Woche"-Chefredakteur Lars Wißler schreibt in seinem Wochenausblick über die Möglichkeit einer nachhaltigen Rallye, deren Auftakt in dieser Börsenwoche (KW 10) gelingen könnte. Die Gründe dafür.

"Letzte Woche badeten die Anleger noch in ihrer Nervosität. Der Markt drehte aber letztlich zum Ende der Woche hin stark nach oben und endete solide im grünen Bereich, wie ich im letzten Ausblick erwartet hatte.

Die Beschleunigung vollzog der S&P 500 dabei genau dort, wo die Möglichkeit auf eine nachhaltige Rallye weit über die Jahreshochs um 4200 Punkte intakt bleibt.

Die nächste Woche ist geprägt von Statements von Fed-Chef Powell am Dienstag und Mittwoch sowie Reden und Daten von der EZB. Jede positive Überraschung kann den Markt hier massiv beschleunigen und die Bären schmerzhaft treffen", meint Lars Wißler vom Börsendienst "Aktie der Woche".

Text: Christoph Morisse, wallstreet:online Zentralredaktion