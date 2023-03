EQS-News: Semodu AG / Schlagwort(e): Private Equity/Finanzierung

Semodu AG: SEMODU AG beabsichtigt die Etablierung von institutionellem Fondsgeschäft



06.03.2023 / 09:56 CET/CEST

Die SEMODU AG ("SEMODU"), München, ein Technologie-fokussierter Projektentwickler mit Schwerpunkt auf modularem Bauen, beabsichtigt den Einstieg in das Fondsgeschäft für institutionelle Anleger.



Im Rahmen von "SEMODU Institutional" möchte SEMODU zukünftig Wohnimmobilienfonds für semi-professionelle und/oder professionelle Investoren initiieren. Dabei soll "SEMODU Institutional" nicht nur als unternehmerischer Sparringpartner fungieren, sondern vielmehr als der immobilienwirtschaftliche Investment- und Assetmanager. Durch den direkten Zugang zu eigenen Projektentwicklungen bietet SEMODU bestehenden und zukünftigen Investoren die Chance, Zugang zu ausschüttungsstarken, ESG-konformen Quartiersentwicklungen zu erlangen und Projekte von Beginn an und über die gesamte Wertschöpfungskette zu begleiten. Das Ziel ist, eine langfristige Wertschöpfung für institutionelle Investoren in der DACH-Region zu sichern.



Die SEMODU AG intendiert zukünftig eigene Projektentwicklungen in Form von offenen Spezial AIF gem. KAGB zu strukturieren. Die Auflage von der SEMODU gemanagten, offenen Immobilienspezial-AIF ermöglicht es institutionellen Anlegern in gemischt genutzte Immobilienportfolios zu investieren. Der Fonds soll in Zusammenarbeit mit einer Service-KVG starten und sich zunächst auf eigene Projektentwicklungen im Süddeutschen Raum konzentrieren.



Den Aufbau dieses Marktsegments übernimmt Benedict Heidbüchel, LL.M., der nunmehr als Head of Investor Relations & Asset Management verantwortlich zeichnet. Der 29-jährige leitet seit seinem Start im März 2022 bereits die Investor Relations der seit dem 01. August 2022 im allgemeinen Freiverkehrssegment der Münchener Wertpapierbörse gelisteten SEMODU. "Die modulare Bauweise schafft ein überdurchschnittliches Maß an Kostensicherheit bei höchsten Qualitätsstandards und ermöglicht es so institutionellen Investoren, trotz anhaltend herausfordernder Marktbedingungen und einem äußerst restriktiven Finanzierungsumfeld, Werte zu heben und positive Ergebnisse zu erzielen.", so Heidbüchel.



Die SEMODU bündelt somit die Asset-und Investment Expertise und gewährleistet mit einem hervorragenden Netzwerk im Süddeutschen Raum eine nachhaltige Deal Pipeline mit einer stabilen Wertentwicklung. "Die SEMODU AG hat seit der Gründung hohe Wertsteigerungen erzielt. Diesen Wachstumskurs beabsichtigen wir im Jahr 2023 und den kommenden Jahren fortzusetzen", so Firmengründer und Alleinvorstand Frank Talmon l'Armée. "Nun wollen wir, dass auch institutionelle Investoren verstärkt von unserer Immobilienexpertise profitieren können."



Frank Talmon l'Armée und Benedict Heidbüchel werden u.a. der MIPIM in Cannes (14. März bis 17. März 2023) hierzu vertieft Gespräche führen. Für Termin-Vereinbarungen kontaktieren Sie bitte: investor-relations@semodu.com





