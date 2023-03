Amazon ist mit "Creed III" ein Volltreffer an den Kinokassen gelungen. Nach vorläufigen Zahlen von Comscore spielte der Boxerfilm am Startwochenende in Nordamerika 58,7 Millionen Dollar eingespielt. Weltweit lag das Ergebnis bei 100 Millionen Dollar. Clever durchgeführt, kann Amazons Kinostrategie Prime antreiben."Creed III" gelang eines der besten Startwochenenden eines Sportfilms. Das Einspielergebnis übertraf die Erwartungen deutlich: Für Nordamerika hatten die Experten 43 Millionen Umsatz an ...

