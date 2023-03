Taipei, 6. März 2023 (ots/PRNewswire) -IEI Integration Corp., ein führender Anbieter von Edge-Computing-Lösungen, kündigt den leistungsstarken, zuverlässigen und skalierbaren Embedded Box PC TANK-XM811 mit Intel® Raptor-Lake Core Prozessor der 13. Generation an. Mit integrierter Intel® Hybridtechnik für herausragende Multi-Thread-Leistung, vielfältigen Erweiterungsoptionen über eine Vielzahl von Erweiterungsmodulen und einem robusten Design für den zuverlässigen Betrieb in rauen Umgebungen ist der TANK-XM811 für fortschrittliche IIoT-Anwendungen am Netzwerkrand konzipiert. Auch wenn Edge Computing höhere Datenverarbeitungsgeschwindigkeiten, größere Datenmengen und höhere Arbeitslasten erfordert, ermöglicht der TANK die Erfassung, Verarbeitung und Anzeige eingehender Daten nahezu in Echtzeit.Leistungsstarke VerarbeitungDer TANK-XM811 mit Intel® Core Raptor-Lake-Prozessor der 13. Generation bietet die Leistung der nächsten Generation für die Bewältigung wachsender Arbeitslasten, bei denen Daten erstellt und verarbeitet werden. Dank der Intel® Hybridtechnik, die leistungsstarke Kerne (P-Kerne) und effiziente Kerne (E-Kerne) kombiniert, bietet der TANK-XM811 eine höhere Arbeitseffizienz und einen geringeren Stromverbrauch.Vielfältige ErweiterungsmöglichkeitenNeben den integrierten E/A des TANK-XM811 ist eine Vielzahl von Erweiterungsmodulen und -gehäusen verfügbar, um die Kern-E/A des TANK-XM811 zu erweitern. Sie bieten anpassbare Erweiterungsoptionen, die mehr Add-on-Karten, GPU- und KI-Beschleunigerkarten für Systemintegratoren und Entwickler unterstützen, um umfassende industrielle Anwendungen wie Edge Computing und KI-Vision-Inferenz zu erstellen.Zuverlässiger BetriebDer TANK-XM811 verwendet ein Pin-Flossen-Kühlkörper-Design, das den Luftstrom in zwei Richtungen ermöglicht und eine bessere Kühlung als herkömmliche Parallelflossen bietet und das System auch ohne Ventilatoren kühl hält. Hochleistungs-Applikationen erfordern einen höheren Stromeingang zur Unterstützung leistungsstarker Beschleunigungskarten, sodass der TANK-XM811 standardmäßige Stromeingang von 12-28V DC und einen optionalen sekundären Stromeingang unterstützt, der die zusätzliche Leistung, die für intensivere Rechenaufgaben benötigt wird, aufnehmen kann.Laden Sie das Whitepaper herunter, um zu erfahren, wie die IEI-Lösung IIoT-Anwendungen in die Lage versetzen kann, die erhöhte Datengeschwindigkeit, Quantität und Arbeitslast am Rande zu bewältigen: https://www.ieiworld.com/en/news/con_show.php?cid=1314&cat=6Informationen zu IEIIEI Integration Corporation (TAIEX 3022) ist ein weltweit führender Anbieter von integrierten industriellen Computer- und Netzwerklösungen für Systemintegratoren, Dienstleister und Entwickler.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2008363/IEI_latest_embedded_box_PC___TANK_XM811.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/iei-kundigt-leistungsstarken-und-erweiterbaren-embedded-box-pc-fur-unternehmenskritische-iiot-anwendungen-am-netzwerkrand-an-301763102.htmlPressekontakt:Adriana Lee,adrianalee@ieiworld.comOriginal-Content von: IEI Integration Corp., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/168891/5456196