Der Gesamtmarkt ist nach den jüngsten Kursgewinnen stark in die neue Woche gestartet. So kann auch die Aktie der Deutschen Bank leicht zulegen. Dabei beflügeln erneut die Zinsfantasien den Bankensektor. Für weitere Impulse könnte derweil ein technisches Kaufsignal sorgen.Die Aktie der Deutschen Bank nimmt wieder Anlauf. Seit gut einem Monat konsolidiert sie nun schon nach ihrer fulminanten Rally in Form eines aufsteigenden Dreiecks. Nun macht der Titel erneut ernst. Dank des erfolgreichen Wochenstarts ...

