Kauai, Hawaii, 6. März 2023 (ots/PRNewswire) -Wellness neu interpretiert als h harmonische Erweiterung der natürlichen Welt1 Hotels, die vom Visionär des Gastgewerbes, Barry Sternlicht, gegründete Luxus-Lifestyle-Hotelmarke, gibt die Eröffnung des "1 Hotel Hanalei Bay"" bekannt, ihres Flaggschiffs, einer auf Natur und Wellness ausgerichteten Inseloase mit Blick auf einen geschichtsträchtigen Abschnitt der North Shore von Kauai. Gäste, die in diesem nachhaltigen Refugium Trost und Ruhe suchen, können schwimmen, schnorcheln, Rad fahren, paddeln, Kajak fahren, die Sonne genießen und an einem legendären Strand surfen, an dem die hawaiianischen Ureinwohner über Generationen hinweg in Harmonie mit der Natur gelebt haben und an dem noch immer eine entspannte Surfszene herrscht. Die dramatischen Gipfel der Namolokama- und Mamalahoa-Berge erheben sich über einem grünen Tal, dessen ikonische Wasserfälle die atemberaubende Fülle und Schönheit von Hawaiis berühmter "Garteninsel" einfangen."Hanalei Bay ist die Krönung all dessen, was wir mit der Marke 1 Hotels erreichen wollten", so Barry Sternlicht, Gründer und Vorsitzender von 1 Hotels. "Was die Eröffnung dieses Objekts für mich zu einem so besonderen Moment macht, ist, dass meine Familie und ich jahrzehntelang in der Gegend Urlaub gemacht haben. Bei meinem ersten Besuch stellte ich fest, dass das bestehende Hotel nicht in die natürliche Landschaft passte. Ich hatte die Vision, einen außergewöhnlichen Urlaubsort zu schaffen, der den Zauber einer üppigen einheimischen Landschaft mit der reichen Kultur und Geschichte der Region verbindet. Wir haben diese Vision mit einem einzigartigen Hospitality-Erlebnis zum Leben erweckt, das diesen wunderbaren lokalen Traditionen Anerkennung schenkt, in denen die Natur der Chef ist, wo sich das Gebäude in die grenzenlose Schönheit seiner Umgebung einfügt und alle unsere Gäste Wellness und die beruhigenden und heilenden Eigenschaften der außergewöhnlichen Insel Kauai erleben können."BIOPHILES DESIGN UND INSPIRATION"Wenn Sie es in der Natur nicht finden können, werden Sie es auch hier nicht finden" ist das biophile Designprinzip, das die 300 Millionen Dollar teure, fantasievolle Umgestaltung des Resorts inspiriert hat, die im Einklang mit der Mission der Marke steht, Menschen, Ort und Natur zu verbinden. Einheimische und endemische Reben und Pflanzen sind mit umweltschonenden Strukturen verwoben, die sich weich und nahtlos in ihre Umgebung einfügen, was dazu führt, dass das Hotel praktisch in seiner Klippe verschwindet. Der mehrjährige Bestandserhaltungsplan ersetzte nicht-einheimische und invasive Arten durch eine wildlife-freundliche Vegetation, einschließlich weißem Hibiskus und Nau, einer Pflanze, die auf den Hawaiianischen Inseln beheimatet sind. Bewusste Naturschutztechniken erzählen auf natürliche Weise die heilige Geschichte des polynesischen Volkes, wobei fast ein Drittel des Geländes mit einheimischer und angepasster Vegetation wiederhergestellt wurde.Die Lobby, der Empfang und der Open-Air-Eingang führen Gäste auf eine Reise tief in die Hawaiianische Geschichte und Mythologie. Ein Großteil des ursprünglichen Gebäudes wurde entfernt und durch Bäche und Gärten ersetzt. Recycelte Teakholzbalken, Steinwände aus Puka-Lava und Decken aus handgewebtem Abacá, einer natürlichen Blattfaser, die von einer Pflanze, einer Gattung des Bananenbaums, geerntet wird, stammen aus der Region.Die 252 luftigen und von der Natur inspirierten Zimmer der Oase, darunter 51 Suiten, vermitteln mit handverlegten Böden aus schwarzem Basalt aus der Region, Möbeln aus Teakholz und Abaca sowie traditionellen Punai -Tagesbetten ein Gefühl von heiligem Ort und Raum. Drei spektakuläre, geräumige Suiten - die zweistöckige Puu Poa Ocean Loft Suite, die Napali House Suite und das Makana Penthouse - bieten von ihren privaten Terrassen aus einen atemberaubenden Blick auf das Meer und die majestätischen Berge. Jedes Detail im Inneren verleiht dem Gebäude Struktur und rahmt den Panoramablick auf die schimmernde, sichelförmige Bucht ein, den man durch übergroße, zu öffnende Fenster genießen kann.NACHHALTIGKEITDie Entscheidung für einen Umbau anstelle eines Neubaus ermöglichte die Öffnung des Resorts zum Himmel hin, wodurch die erstaunliche natürliche Umgebung des Anwesens auf angenehme Weise mit einbezogen wird, bei gleichzeitiger Vermeidung von für Deponien bestimmten Abfällen. In Zusammenarbeit mit dem lokalen Partner RE-useHawaii wurden fast 150 Tonnen Möbel, Einrichtungsgegenstände, Geräte und andere Materialien vor Ort wiederverwertet, wodurch die Treibhausgasemissionen reduziert wurden. Das 1 Hotel Hanalei Bay ist auf dem besten Weg, eine zu 100 % klimaneutrale und TRUE-Zero-Waste-zertifizierte Oase zu werden, genau wie die anderen Häuser der Marke in den USA.Die begrünten Dächer des weitläufigen Flügelbaus reduzieren und filtern das abfließende Regenwasser, mildern den Wärmeinsel-Effekt und verbessern die Luftqualität durch die Bindung von Kohlenstoff. Die Dächer sind mit Pili -Gras, Pohinahina und Nanea bepflanzt und beherbergen einen Bio-Küchengarten, aus dem frische Kräuter, Gemüse und Mikrogrün für kulinarische Kreationen geerntet werden. Die Baumkronen beherbergen vogel- und bienenfreundliche Kerzennüsse(Kukui), Brotfrucht (Ulu) und Bananenstauden (Maia), die eine Fülle von Früchten tragen, die den Gästen frisch serviert werden.EIN HOLISTISCHES WELLNESS-REISEZIELIm Mittelpunkt unseres ganzheitlichen Ansatzes stehen die innige Verbundenheit mit der Natur und die bewusste Kultivierung von Gelassenheit. Das weitläufige Wellness-Center bietet ein vielfältiges Angebot an Dienstleistungen, Modellen und Methoden, die individuell auf die Vorlieben und medizinischen, körperlichen und spirituellen Bedürfnisse der Gäste zugeschnitten sind. Transformative Erfahrungen bieten das Bamford Wellness Spa, Anatomy und die 1 Hotels' Within Collection, eine ausgewählte Kategorie von Gastfreundschaft für Gäste, die mehrtägige und à la carte Wellness-Reisen suchen.Die Gründerin und Bio-Pionierin Carole Bamford arbeitete mit dem Team des 1 Hotel zusammen, um ein fast 1.700 Quadratmeter großes Bamford Wellness Spa zu entwickeln, das eine offene, ruhige Umgebung für Wellness-Sessions zur Förderung von Geist, Körper und Seele bietet. Unter der Obhut erfahrener Therapeuten werden bei den von der lokalen Kultur inspirierten, transformativen Körperbehandlungen speziell entwickelte Produkte verwendet, die aus nativen hawaiianischen Heilpflanzen sowie natürlichen und biologischen Zutaten hergestellt werden. Touchless-Therapien ermöglichen es den Gästen, eine Reihe von Wellness-Zielen an einem Ort zu erreichen. Das Angebot umfasst eine Kältetherapiekammer, eine Überdruckkammer, Infrarot-Saunen mit Halotherapie, Dreampod-Eisbäder, eine Somadome-Meditationskapsel und eine Salzgondel-Flotationskammer.Unter der Leitung des ehemaligen NFL-Sportlers Marc Megna bietet das 930 Quadratmeter große Anatomie -Fitnesscenter rund um die Uhr modernste Cardio-Ausrüstung und Krafttraining, Achtsamkeits- und Bewegungsgruppen-Kurse, einen speziellen Spin/All-Function-Raum sowie ein sportliches Leistungstraining und Körperformung durch spezialisierte Anatomy Body Architects. Das Outdoor-Dschungel-Gym am Strand besteht aus invasivem Albizia-Holz, das aus einem lokalen Waldschutzgebiet extrahiert wird und ein natürliches Freilufterlebnis direkt an der Küste bietet. Yoga-Räume im Innen- und Außenbereich bieten eine therapeutische Umgebung zum Entspannen, Verjüngen und Wiederherstellen. Das Angebot unterstützt eine Vielzahl von Praktiken in Einzel- und Gruppenumgebungen sowie offene oder geführte Meditationssitzungen.Die Markteinführung in Mai 2023, 1 x Vitahealth Medi Spa bietet ein integriertes 360-Grad-Medizinprogramm an, das die Gesundheit von innen heraus fördert und von einem Expertenteam aus Ärzten, Krankenschwestern und Krankenpflegern unterstützt wird, die auf genaue, aussagekräftige und sichere Hormontests und Beratung spezialisiert sind. Unser reichhaltiges Angebot an ganzheitlichen Behandlungsmöglichkeiten umfasst kosmetische Peptid-Therapie (fördert die Gewichtsabnahme, beschleunigt die Heilung, reduziert Entzündungen, produziert Kollagen), Hormonregulierungstherapie (HRT) (verbessert den Schlaf, mindert Angst), Hirngesundheitstherapie (verbessert die Konzentration, das Gedächtnis und die Wahrnehmung), Hormonersatztherapie (HRT) (stellt Energie und Vitalität wieder her), Tests und Beratung zu Neuro- und Nebennierenproblemen sowie Tests und Analysen zu Magen-Darm, Ernährung und Anti-Aging.1 HOTELS' WITHIN COLLECTION UND RETREATSDie 22 Zimmer und Suiten von 1 Hotels' Within Collection bieten ein separates Schutzgebiet, um zu beleben, zu verjüngen und grundlegende Veränderungen herbeizuführen, die ein Leben lang anhalten. Unser integrativer Ansatz für Wellness verbindet kulinarische, körperliche, emotionale und spirituelle Heilung mit einem Abenteuer. Solide therapeutische Praktiken, die durch fortschrittliche Wellness-Technologien verstärkt werden, bilden die Grundlage personalisierter Reisen. Diese kombinieren Outdoor-Aktivitäten wie geführte Wanderungen mit Beratungssitzungen, die von Wellness-Experten geleitet werden, mit dem Ziel, Geist, Körper, Natur und Seele aufeinander abzustimmen. Das Retreat-Programm des Hotels wird im Mai 2023 mit der Fitness- und Lifestyle-Wellness-Marke XPT Life starten, das vom berühmten Big-Wave-Surfer Laird Hamilton und der ehemaligen Profi-Volleyballspielerin und inspirierenden Sportlerin Gabby Reece entworfen wurde.KULINARIKDie verlockenden Aromen in den sieben nachhaltigen Restaurants des Hotels unterstützen die tief verwurzelte Mission, die reiche lokale Kultur und die jahrhundertealte Tradition der hawaiianischen Ureinwohner zu ehren. Sie alle erzählen außergewöhnliche Geschichten von Land und Meer, die sich in der saisonalen Küche von Kauai und den Nachbarinseln widerspiegeln. Alle Gerichte werden mit den frischesten und köstlichsten Bio-Zutaten zubereitet, von denen viele aus dem Garten und den Bienenstöcken unseres Küchenchefs stammen. Bauernhöfe, Fischer und Lieferanten aus der Region ernten die Zutaten für unsere Köche, die sich auf die jeweilige Kultur eingestellt haben.Zu den Speisemöglichkeiten gehören 1 Kitchen, ein ganztägig geöffnetes Restaurant; Welina Terrace, das Hawaii s multikulturelles Erbe mit moderner japanischer Küche zelebriert; The Sandbox, ein Restaurant am Pool; Kai Maikai, eine Snackbar; Neighbors, ein ganztägig geöffneter Imbiss; Waioli, das Shave-Ice-Desserts serviert; The Juice Bar; und der Lobby Farmstand, der täglich mit lokalen Produkten bestückt wird.IMMERSIVE DAYLIFE-ERLEBNISSEDaylife bietet einmalige Erlebnisse und ermutigt unsere Gäste, die reichhaltige Natur und Kultur innerhalb und außerhalb unserer Grenzen zu erkunden. Zu den Programmen gehören Kurse mit ansässigen Künstlern, Vogelbeobachtung, Waldbaden, Bogenschießen, natürliche Klangbäder, Surfen, Kajakfahren auf dem Fluss, landschaftlich reizvolle Wanderungen und Mountainbiking mit Ausblicken, die noch lange nach der Abreise in Erinnerung bleiben.1 Hotel Hanalei Bay wird eine Reihe von tief ansprechenden Erlebnissen und achtsam entspannenden Momenten bieten, die unsere Gäste in die Schönheit und den Lebensstil von Kauai einhauchen. Jeder Moment des Aufenthalts eines jeden Gastes - vom Sonnenaufgang bis zum Sonnenuntergang und alles dazwischen - wird durch eine sorgfältig zusammengestellte Musikauswahl bereichert, um ein wahrhaft transzendentes Klangerlebnis zu schaffen.Das Resort bietet seinen Gästen eine große Auswahl an traditionellen sportlichen Aktivitäten, von Tennis über Pickleball bis hin zum Golf in seinen weltberühmten, von Robert Trent Jones Jr. entworfenen Princeville Makai Golf Club. Der Club, der von Golf Digest, Golf Week und National Geographic Traveler regelmäßig als einer der besten Plätze des Landes eingestuft wird, hat kürzlich die Eröffnung des 18-Loch-Meisterschaftsplatzes Mauka Disc Golf, der von den Inhabern von Innova Disc Golf, den Erfindern dieses Sports im Jahr 1983, entworfen wurde.Das außergewöhnlichste Natur-Highlight des 1 Hotel Hanalei Bay ist die Bucht selbst. Ein Surf-Revier von Weltklasse, das Surfer vom Anfänger bis zum Weltmeister auf einzigartige Weise willkommen heißt - mit küstennahen Sandbodenwellen für Anfänger und anspruchsvollen Sandbars und Reef Breaks für Fortgeschrittene. Die ganzjährig herrschenden Bedingungen in der Bucht eignen sich hervorragend für Surfer aller Leistungsklassen.Im 1 Hotel Hanalei Bay können Gäste die einmalige Gelegenheit nutzen, mit Bill Hamilton zu surfen, dem renommierten Surfer und Shaper von Kauai, der Ihr persönliches Surfbrett anfertigt, mit Ihnen zusammen entwirft und es an Ihren Wellenreitstil anpasst. Die Gäste können eine Sitzung mit Hamilton vereinbaren, gefolgt von einem privaten Mittag- oder Abendessen mit der lebenden Legende.Schwimmen und Sonnenbaden in einem der drei Salzbecken - der Hauptpool liegt nur wenige Schritte vom Sand entfernt. Spielen Sie mit Ihren Sprösslingen in unserem Lagunen-Pool, der mit natürlichen Felsen gestaltet wurde. Der atemberaubende Infinity-Pool und der Whirlpool für Erwachsene vermitteln das Gefühl, auf den Wellen zu schweben, und bieten private Cabanas mit vollem Service.Bei Seedlings lernen unsere jüngsten Gäste die Wunder der Meeresbewohner Kauais kennen, die Freuden der Gartenarbeit, wie man Meeresmüll in Kunstwerke verwandelt und die wahre Bedeutung von Aloha. Sie entdecken das uralte Hawaiianische Moolelo oder Geschichtenerzählen, nehmen an einem Sandburgenwettbewerb teil und erleben die Magie der Überlieferungen und Legenden der Insel durch Entdeckung, Spiel, Erkundung und die pure Freude an einem der einfachsten Vergnügen des Lebens: Spaß in der Sonne.Im Rahmen der laufenden Partnerschaft mit 1 Hotels werden vollelektrische Audi e-tron Fahrzeuge als offizielles Elektrofahrzeug des 1 Hotel Hanalei Bay dienen. Gäste sind herzlich eingeladen, die Audi Experience zu genießen, indem sie das hauseigene Chauffeurfahrzeug nutzen oder den e-tron während ihres Aufenthalts Probe fahren. Es stehen sowohl Fahrräder als auch E-Bikes zur Verfügung, mit denen die Gäste die atemberaubende Umgebung erkunden können, darunter auch das entspannte Hanalei, ein unkonventionelles, rustikales, unverfälschtes Surfer-Städtchen.Um sicherzustellen, dass alle Gäste Zugang zu den vielfältigen Erlebnissen haben, und um Klarheit und stressfreie Reiseplanung zu bieten, enthält die Unterkunft keine versteckten Resort-Gebühren in den Preisen. Über die vielen inkludierten Erlebnisse hinaus werden die Teammitglieder gerne maßgeschneiderte Inselreisen kuratieren. Im 1 Hotel Hanalei Bay praktizieren wir einen authentischen, regenerativen Tourismus, indem wir uns bewusst für die Wiederherstellung und Revitalisierung unserer natürlichen Umgebung einsetzen, während wir uns auf die Erholung unserer Gäste konzentrieren. Unsere engagierten Teammitglieder unterstützen dieses Engagement, indem sie mit lokalen Eigentümern, Landwirten, Fischern, Künstlern und Kulturträgern zusammenarbeiten, um unser Team und unsere Gäste durch sinnvolle Erlebnisse, die nicht nur das Leben des Einzelnen bereichern, sondern auch zu den Naturschutzinitiativen und -zielen der Insel beitragen, zu unterstützen.Mit allem, was wir tun, bei Tag und bei Nacht, wollen wir gleichzeitig beruhigen und verbinden, transzendieren und transportieren, und alle, die in unser Inselheiligtum kommen, für immer verändern.Willkommen im 1 Hotel Hanalei Bay.INFORMATIONEN ZU SH HOTELS UND RESORTSSH Hotels & Resorts, eine Tochtergesellschaft der globalen privaten Investmentgesellschaft Starwood Capital Group, ist ein nachhaltiges Hotelmarkenmanagementunternehmen, das 1 Hotels betreibt, eine von der Natur inspirierte Lifestyle-Marke, die 2015 mit Häusern in South Beach und Manhattan an den Start ging und nun auch Brooklyn Bridge umfasst, West Hollywood, Sanya (China), Toronto, San Francisco, Nashville und das kürzlich eröffnete Flaggschiff Hanalei Bay sowie Projekte in London (Mayfair), Cabo San Lucas, Paris, Elounda Hills (Kreta), Austin, Kopenhagen, Riyadh und Melbourne; Baccarat Hotels & Resorts, eine Luxusmarke, die im März 2015 mit der Eröffnung ihres Flaggschiffs in New York ihr Debüt feierte und Projekte in Brickell (Miami), Florenz, Dubai, Riad und Rom entwickelt; und Treehouse Hotels, die 2019 in London ihre Premiere feierten und Projekte in Manchester, Sunnyvale, Brickell (Miami) und Riad entwickeln. Mit seiner Expertise in den Bereichen Marketing, Design, Betrieb und Technologie ist SH Hotels & Resorts die treibende Kraft hinter einigen der innovativsten und dynamischsten Hotelmarken der Welt.INFORMATIONEN ZU 1 HOTELSAls luxuriöse Lifestyle-Hotelmarke, die sich von der Natur inspirieren lässt, kultiviert 1 Hotels das Beste aus nachhaltigem Design und Architektur, gepaart mit außergewöhnlichem Komfort und einem unübertroffenen Service-Niveau. 1 Hotels, das 2015 mit der Eröffnung exklusiver Häuser am South Beach in Miami und am Central Park in Manhattan startete, gefolgt von Brooklyn am East River im Februar 2017, West Hollywood am Sunset Boulevard im Juni 2019, Sanya (China) im Jahr 2020, Toronto im Jahr 2021, San Francisco und Nashville im Jahr 2022 und zuletzt dem Flaggschiff in Hanalei Bay, wurde von einer einfachen Idee inspiriert: Wer die Welt bereist, sollte sich auch um sie kümmern. Es ist schließlich 1 Welt. 1 Hotels hält diese Vision aufrecht, indem es die Natur durch Design und kulinarische Partnerschaften kanalisiert, sich mit der lokalen Gemeinschaft verbindet und nachhaltige Schritte unternimmt, um einen großen Unterschied zu machen. Die Marke expandiert mit Immobilien in London (Mayfair), Cabo San Lucas, Paris, Elounda Hills (Kreta), Austin, Kopenhagen, Riad und Melbourne. 