Bad Wimpfen (ots) -Der Ausbau der starken Partnerschaft von Lidl und den Tafeln in Deutschland geht in die nächste Runde. Ab heute stellt der nachhaltige Frische-Discounter deutschlandweit Spendenboxen in seinen Filialen zur Verfügung. Lidl-Kunden können langhaltbare Lebensmittelspenden und Haushaltsartikel, die sie zuvor in der Filiale erworben haben, in die Spendenboxen legen und damit an die Tafeln spenden. Für Lidl ist dies neben den Lebensmittelabgaben, der finanziellen Unterstützung des Tafel-Zukunftsfonds und der Lidl-Pfandspende eine weitere dauerhafte Maßnahme im Rahmen des Tafel-Engagements.Unmittelbar und unkompliziert nach dem eigenen Einkauf spenden - diese Möglichkeit haben Lidl-Kunden ab sofort in den meisten der rund 3.200 deutschen Lidl-Filialen. Mit der Spendenbox können dringend benötigte Waren wie Konserven, Trockenprodukte oder Haushaltswaren schnell und einfach gespendet werden. Die regional ansässige Tafel holt die Ware aus den Spendenboxen in regelmäßigen Abständen ab und verteilt diese an Bedürftige."Wir arbeiten bereits seit mehreren Jahren mit den Tafeln in Deutschland zusammen und sind stolz auf das, was wir bisher erreicht haben. Die partnerschaftliche Zusammenarbeit motiviert uns, unser Engagement noch weiter auszubauen. Wir freuen uns deshalb umso mehr, dass wir neben unseren bereits bestehenden Maßnahmen mit den Spendenboxen unseren Kunden eine einfache und vor allem effektive Möglichkeit anbieten, etwas an die Tafeln zu spenden" sagt Christian Härtnagel, Geschäftsleitungsvorsitzender bei Lidl in Deutschland."Unsere Zusammenarbeit mit Lidl beruht auf einer starken Partnerschaft. In diesen herausfordernden Zeiten benötigen wir Spenden dringender denn je. Deshalb ist die Spendenbox ein wichtiger Meilenstein, um die vielen Menschen, die regelmäßig auf die Lebensmittelausgaben unserer Tafeln angewiesen sind, zu unterstützen", erklärt Jochen Brühl, Vorsitzender der Tafel Deutschland.Bereits seit 15 Jahren besteht die vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Lidl und den Tafeln in Deutschland. Das kontinuierliche Tafel-Engagement von Lidl beinhaltet unter anderem diverse Lebensmittelabgaben, die Lidl-Pfandspende mit bereits 27 Millionen Euro und Spenden an den Zukunftsfonds der Tafel Deutschland. Zuletzt hat Lidl die Kooperation im Bereich der Lebensmittelabgaben auch auf alle deutschen Fruchthöfe erweitert, welche die Lidl-Filialen mit frischem Obst und Gemüse beliefern.Weitere Infos zum Lidl-Tafel-Engagement finden Sie unter: Gesellschaftliches Engagement - Lidl Deutschland (https://unternehmen.lidl.de/verantwortung/gut-fuer-die-menschen/fair-handeln/handlungsfelder/gesellschaftliches-engagement)Über Lidl in Deutschland:Das Handelsunternehmen Lidl gehört als Teil der Unternehmensgruppe Schwarz mit Sitz in Neckarsulm zu den führenden Unternehmen im Lebensmitteleinzelhandel in Deutschland und Europa. Aktuell betreibt Lidl rund 12.000 Filialen in derzeit 31 Ländern weltweit. In Deutschland sorgen über 93.000 Mitarbeiter in rund 3.200 Filialen täglich für die Zufriedenheit der Kunden. Dynamik in der täglichen Umsetzung, Leistungsstärke im Ergebnis und Fairness im Umgang miteinander kennzeichnen das Arbeiten bei Lidl. Seit 2008 bietet der Lidl-Onlineshop Non-Food-Produkte von Lidl-Eigenmarken und Marken aus verschiedenen Kategorien und Preissegmenten, Weine und Spirituosen sowie Reisen und weitere Services an. Als Discounter legt Lidl Wert auf ein optimales Preis-Leistungsverhältnis für seine Kunden. Einfachheit und Prozessorientierung bestimmen das tägliche Handeln. Dabei übernimmt Lidl Verantwortung für Gesellschaft und Umwelt und fokussiert sich im Bereich Nachhaltigkeit auf sechs Fokusthemen: Klima schützen, Biodiversität achten, Ressourcen schonen, fair handeln, Gesundheit fördern und Dialog führen. Lidl in Deutschland hat im Geschäftsjahr 2021 einen Umsatz in Höhe von 24,5 Mrd. Euro erzielt.Weitere Informationen über Lidl in Deutschland finden Sie hier (https://unternehmen.lidl.de/ueber-lidl).Über die Tafeln:Die über 960 Tafeln haben eine klare Mission: Sie retten Lebensmittel und unterstützen damit armutsbetroffene Menschen. Als gemeinnützige Organisationen sind sie gleichzeitig Orte der Begegnung für alle Menschen, die zu ihnen kommen. Mit 60.000 überwiegend ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern sind die Tafeln eine der größten sozial-ökologischen Bewegungen in Deutschland. Pro Jahr retten sie rund 265.000 Tonnen Lebensmittel und geben sie an etwa zwei Millionen Menschen weiter.