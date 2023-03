MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die Zahl der Kurzarbeiter ist nach Angaben des Ifo-Instituts im Februar um 9 Prozent auf 220 000 gestiegen. "Das ist die höchste Zahl seit Juni vergangenen Jahres", teilten die Wirtschaftsforscher am Montag in München mit. Die aktuelle Schätzung beruhe auf den Angaben der Unternehmen in den Ifo-Konjunkturumfragen und Zahlen der Bundesagentur für Arbeit. "Die Entwicklung der Kurzarbeit spiegelt die derzeitige milde Winter-Rezession wider", sagte Ifo-Arbeitsmarktforscher Sebastian Link.

Betroffen sei vor allem die Industrie mit 161 000 Beschäftigten in Kurzarbeit. In der Autoindustrie seien 4,9 Prozent der Mitarbeitenden betroffen. In der Metallerzeugung und -bearbeitung seien 5,8 Prozent der Beschäftigten in Kurzarbeit, bei den Textil-, Leder- und Papierherstellern 6,7 Prozent. Bei den Dienstleistern dagegen liege der Anteil nur bei 0,1 Prozent, im Handel bei 0,4 Prozent, und auf dem Bau liege der nicht-saisonale Anteil der Kurzarbeiter bei 0,9 Prozent./rol/DP/stk