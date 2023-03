Original-Research: Media and Games Invest SE - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Media and Games Invest SE

Unternehmen: Media and Games Invest SE

ISIN: SE0018538068



Anlass der Studie: 2022 Ergebnisse

Empfehlung: Kaufen

seit: 06.03.2023

Kursziel: EUR4,00

Kursziel auf Sicht von: 12 Monate

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Ellis Acklin



First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Media and Games Invest SE (ISIN: SE0018538068) veröffentlicht. Analyst Ellis Acklin bestätigt seine BUY-Empfehlung und senkt das Kursziel von EUR 4,40 auf EUR 4,00.



Zusammenfassung:

Trotz des unsicheren wirtschaftlichen Umfelds beendete MGI das Jahr 2022 mit einem soliden Ergebnis. Trotz des unsicheren wirtschaftlichen Umfelds beendete MGI das Jahr 2022 mit einem soliden Ergebnis. Der Umsatz stieg im vierten Quartal um 16% J/J und das AEBITDA um 35%, dank eines organischen Wachstums von 13% im Zeitraum Oktober bis Dezember. Die Entwicklung des Unternehmens hin zu einer Ad-Software-Plattform zahlt sich weiterhin aus, und MGIs Software-Kundenbasis beläuft sich nun auf 551, nachdem im letzten Jahr 133 neue Kunden hinzugekommen sind (+32%). Dieses Wachstum trug dazu bei, den Druck auf die CPM-Preise (Cost-per-Mille) auszugleichen. Die Hauptkennzahlen erreichten das obere Ende der Guidance für 2022 und übertrafen unsere Prognosen. Wir erwarten weiterhin weiteres Umsatz- und Gewinnwachstum für 2023. Unser Kursziel sinkt aufgrund der Verwässerung durch die im vierten Quartal ausgegebenen Optionsscheine auf EUR4,00 (zuvor: EUR4,40), und wir stufen MGI weiterhin mit Kaufen ein.

First Berlin Equity Research has published a research update on Media and Games Invest SE (ISIN: SE0018538068). Analyst Ellis Acklin reiterated his BUY rating and decreased the price target from EUR 4.40 to EUR 4.00.

Abstract:

Despite the bumpy economic environment, MGI ended 2022 on a solid note with Q4 turnover up 16% Y/Y and AEBITDA 35% higher, thanks to 13% organic growth for the October-to-December quarter. The company's evolution towards an ad-software platform continues to pay off, and MGI's software client base now totals 551 after acquiring 133 new customers last year (+32%). This growth helped offset CPM (cost per thousands) pricing pressure. Headline figures reached the upper end of 2022 guidance and topped our forecasts, and we continue to expect further topline and earnings growth in 2023. Our target price moves to EUR4.0 (old: EUR4.4) on the dilution from warrants issued in Q4, and we remain Buy-rated on MGI.



°