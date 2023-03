Emittent / Herausgeber: ibw - Informationszentrale der Bayerischen Wirtschaft e. V. / Schlagwort(e): Sonstiges/Sonstiges

bayme vbm vbw engagieren sich für aktive Frauenförderung

Brossardt: "Qualifizierte weibliche Fachkräfte für den Wirtschaftsstandort Bayern"



(München, 06.03.2023). Anlässlich des Weltfrauentags am 08. März betonen die vbw - Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V. und die bayerischen Metall- und Elektroarbeitgeberverbände bayme vbm den Stellenwert von gezielter Frauenförderung im Beruf und insbesondere im MINT-Bereich. bayme vbm vbw unterstützen seit vielen Jahren Mädchen und Frauen bei der beruflichen Orientierung, auf dem Weg in das Berufsleben, bei der beruflichen Weiterentwicklung sowie bei der Rückkehr in die Arbeitswelt nach einer familienbedingten Berufsauszeit. "Wir brauchen mehr qualifizierte weibliche Fachkräfte in unseren Betrieben. Es ist uns daher ein wichtiges Anliegen, Frauen und Mädchen dabei zu unterstützen, ihren beruflichen Weg erfolgreich zu gehen", so bayme vbm vbw Hauptgeschäftsführer Bertram Brossardt.



Zu diesem Zweck führen die bayerischen Arbeitgeberverbände seit Jahren erfolgreich eine Vielzahl von Projekten durch. Dazu gehören unter anderem die Girls' Day Akademien in Bayern. Diese werden als regionale Kooperationsmodelle zwischen einer Schule, einem oder mehreren Unternehmen und einer weiterführenden Schule oder Hochschule durchgeführt. Die Teilnehmerinnen lernen naturwissenschaftliche und technische Inhalte anhand praktischer Arbeiten, beispielsweise beim Erstellen von Werkstücken, kennen. Ferner gibt es das "Mädchen für Technik Camp" und das "Forscherinnen Camp". Diese Projekte, mit den Verbänden bayme vbm als Hauptförderer, finden in Kooperation mit bayerischen Unternehmen und Hochschulen statt. "Die Camps leisten einen wichtigen Beitrag, um Mädchen schon früh für MINT-Themen zu begeistern und das Vertrauen in ihre technischen Fähigkeiten zu stärken", so Brossardt.



Neben Projekten zur Berufsorientierung richten sich die Aktivitäten von bayme vbm vbw auch an Frauen, die bereits im Berufsleben stehen oder dorthin zurückkehren möchten. Das Projekt "Frauen in Führungspositionen" bereitet weibliche Fachkräfte mit Entwicklungspotenzial darauf vor, Führungsaufgaben zu übernehmen. Die Teilnehmerinnen durchlaufen über zwei Jahre hinweg verschiedene Workshops und werden in dieser Zeit von einem Mentor begleitet. Bei der bayme vbm Venture.Bar, die am Weltfrauentag stattfindet, referieren erfolgreiche Gründerinnen über ihre Erfahrungen im Start-up-Ökosystem und geben Motivation und Inspiration zu Zukunftsthemen weiter. "Unser Arbeitsmarkt bietet für Frauen oftmals unterschätzte Chancen. Um sie noch besser nutzen zu können, müssen wir die Förderoptionen gemeinsam noch weiter ausbauen und vertiefen", so Brossardt abschließend.



