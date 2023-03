DJ Sentix-Konjunkturindex für Deutschland sinkt - Lagebeurteilung besser

Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Sentix-Konjunkturindikator für Deutschland ist im März erstmals seit Oktober 2022 wieder gesunken, was an einem deutlichen Rückgang der Konjunkturerwartungen lag. Laut Mitteilung des Beratungsunternehmens sank der Sentix-Index auf minus 9,6 (Februar: minus 6,8). Der Index der Konjunkturerwartungen ging - ebenfalls erstmals seit Oktober - auf minus 11,8 (minus 4,8) Punkte zurück, während der Index der Lagebeurteilung auf minus 7,5 (minus 8,8) Punkte anzog. "Die Wahrscheinlichkeit für einen erneuten Abschwung ist damit deutlich gestiegen", schreibt Sentix-Geschäftsführer Manfred Hübner in einer Mitteilung.

Der Sentix-Konjunkturindex des Euroraums sank auf minus 11,1 (minus 8,0) Punkte, wobei der Erwartungsindex auf minus 13,0 (minus 6,0) zurückging, aber der Lageindex auf minus 9,3 (minus 10,0) Punkte stieg. "Auch wenn eine Rezession zunächst abgewendet werden konnte, bleibt die Gesamtsituation fragil", kommentierte Hübner die Zahlen. Dass die kommenden Monate noch härter werden könnten, zeige der Einbruch der Konjunkturerwartungen um 7 Punkte.

March 06, 2023 04:30 ET (09:30 GMT)

